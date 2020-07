Jens-Peter Schaefer wird neuer Fischereiaufseher in Ausserschwyz Am 1. August tritt Jens-Peter Schaefer seine Stelle als Fischereiaufseher an. Der 45-Jährige wurde aus 40 Bewerbern ausgewählt. 30.07.2020, 08.32 Uhr

Jens-Peter Schaefer.

(cza) Nach knapp 20 Dienstjahren als Fischereiaufseher des äusseren Kantonsteils geht Josef Maria (Sepp) Kälin aus Schindellegi am 30. September 2020 in Pension. Sein Nachfolger wurde aus über 40 Bewerbern gewählt. Es handelt sich dabei um den 45-jährigen Jens-Peter Schaefer. Er wird seine neue Stelle als Fischereiaufseher am 1. August 2020 antreten.