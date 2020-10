Wegen steigenden Infektionszahlen: Spital Schwyz schränkt die Besuchsmöglichkeiten ein 94 neue Infektionen und ein weiteres Todesopfer im Kanton Schwyz. Diese Entwicklung führt dazu, dass die Besuchsmöglichkeiten im Spital Schwyz bereits ab Mittwoch stärker eingeschränkt werden. Jürg auf der Maur 13.10.2020, 07.48 Uhr

Das Spital Schwyz schränkt die Besuchsmöglichkeiten ein. Bild: Ralph Ribi, (Schwyz, 4.5.2018)

Die Zahl der positiven Covid-Tests ist auch über das Wochenende weiter gewachsen. Im Kanton Schwyz wurden in den letzten 72 Stunden 94 neue Fälle registriert. Ausserdem musste gestern ein weiteres Todesopfer bekannt gegeben werden. Neu sind es insgesamt 26 Personen, die im Kanton Schwyz wegen der Pandemie-Krise ihr Leben lassen mussten. Dies teilte die Schwyzer Regierung mit.

Die verschärfte Lage rund um die Covid-Pandemie zeitigt nun auch weitere Folgen für das Spital Schwyz. «Die aktuell hohen Zahlen von positiven Fällen in der Schwyzer Bevölkerung und die daraus resultierenden noch höheren Zahlen von Personen in Quarantäne betreffen auch das Spital Schwyz», teilt Franziska Föllmi, Schwyzer Spitaldirektorin, auf Anfrage des «Boten» mit.

Spezielle Regelung für Spitalpersonal in Quarantäne

Sie bestätigt damit auch «Bote»-Recherchen, dass auch das Spitalpersonal von den kantonal verfügten Quarantänemassnahmen betroffen ist. Im Einzelfall darf dieses unter Einhaltung strenger Richtlinien im Spital weiter eingesetzt werden. Der Kanton hat dazu grünes Licht gegeben.

Föllmi: «Um in dieser Situation höchster Belastung den Spitalbetrieb auf jeden Fall sicherstellen zu können, hat das Spital Schwyz vom Kantonsarzt die Bewilligung erhalten, in Einzelfällen Personen in Quarantäne dennoch arbeiten zu lassen.»

Voraussetzungen dafür sind, dass die betroffene Person selber keinen positiven Covid-Test vorliegen hat, keine Symptome aufweist und für den Spitalbetrieb von grösster Wichtigkeit ist. «Am Spital herrscht ohnehin eine strikte Maskenpflicht für sämtliche Mitarbeitende und Besucher», erklärt Föllmi. Jede Ausnahme werde dem Kantonsarzt gemeldet, bis jetzt sei es nur für eine Person notwendig geworden.

Besuchsmöglichkeiten stärker eingeschränkt

«Der Spitalbetrieb ist – auch dank dem grossen Einsatz des Personals – gewährleistet», heisst es bei der Spitaldirektion. Das Spital Schwyz sei derzeit daran, weitere Massnahmen für die Bewältigung dieser Corona-Welle zu treffen. So werden die Besuchsmöglichkeiten bereits ab Mittwoch stärker eingeschränkt. Nur noch Besuche von Vätern am Wochenbett, Besuche auf der Palliative-Station sowie wenige weitere Ausnahmen sind noch möglich.

Die Testkapazität am Corona-Center des Spitals wurde erweitert. Dieses ist von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr nach Vereinbarung offen. Anmeldungen können von 8 bis 17 Uhr sowie am Samstag und Sonntag jeweils zwischen 14 und 16 Uhr erfolgen.

Der Kanton ändert das Contact-Tracing

Aktuell sind im Kanton Schwyz nun 357 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Erstmals seit 21. Juli ist wieder eine Person an den Folgen der Infektion gestorben. Es handelt sich um einen 77-jährigen Mann mit Vorerkrankungen, der in einem Alters- und Pflegeheim wohnhaft war.

Jetzt muss das Contact-Tracing angepasst werden. Direkt telefonisch kontaktiert werden vom Tracing-Team nur noch Mitbewohner und Intimpartner einer positiv getesteten Person. Der kantonsärztliche Dienst stellt der positiv getesteten Person einen Text zur Verfügung, der weiteren Kontakten zugestellt werden kann.