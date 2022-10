Jubiläum Kaum vorstellbar, wie Schwyz ohne dastehen würde: Das MythenForum feiert sein 25-jähriges Bestehen Ein vor dem Bau und in der Betriebskrise umstrittenes Mehrzweck- und Tagungszentrum ist zur Erfolgsgeschichte geworden. Josias Clavadetscher Jetzt kommentieren 26.10.2022, 13.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die letzten Tage des ehemaligen Casinos Schwyz: Das grossvolumige und veraltete Gebäude wurde abgebrochen. Bild: Archiv Josias Clavadetscher

Am 30. Mai 1997 hat das MythenForum Schwyz seinen Betrieb aufgenommen. Morgen Donnerstag, am 27. Oktober, wird das 25-Jahr-Jubiläum gefeiert. Leicht verschoben, bedingt durch die Unsicherheiten wegen Corona, aber immer noch im Jubiläumsjahr.

Mit der Eröffnung eines zeitgemässen Tagungs- und Veranstaltungszentrums im Hauptort Schwyz ist damals eine neue Zeit für gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Aktivitäten eröffnet worden. Bis in die 90er-Jahre ist der innere Kantonsteil diesbezüglich schlecht aufgestellt gewesen.

Von der Kapazität und der Ausstattung her geeignet, standen erst das Pfarreizentrum Eichmatt Goldau und das Monséjour-Zentrum Küssnacht zur Verfügung. Interessanterweise beides Infrastrukturen, die von der jeweiligen katholischen Kirchgemeinde realisiert worden waren. Offensichtlich war entscheidend, dass diese Kirchgemeinden über historisch übernommenes Grundeigentum verfügen konnten.

Zuerst war die Hedigerhalle

In Schwyz lag die Sache anders. Bedingt durch die Grösse der Gemeinde und den Status als Kantonshauptort, bestand schon vor 1900 hier der Bedarf nach einem entsprechenden Raumangebot. Dieses wurde vorerst privat erfüllt, durch die legendäre Hedigerhalle. Sie befand sich am Standort des heutigen MythenForums, gehörte zum Hotel Hediger (später Hotel-Restaurant Ochsen, Strehlgasse 13) und wurde als Saal für Veranstaltungen, Konzerte und Theateraufführungen betrieben.

1935 wurde von der Gemeinde am gleichen Standort das ebenso legendäre und nun wesentlich grössere Casino erstellt. Die Hedigerhalle wurden abgebaut, nach Muotathal transportiert und dort wieder aufgebaut – das heutige Theater Muotathal, inzwischen natürlich erweitert, saniert und modernisiert.

Das alte Casino in Schwyz war Jahrzehnte der Mittelpunkt des Vereins- und Gesellschaftslebens. Bild: Archiv Josias Clavadetscher

In Schwyz war das Casino dann rund 60 Jahre lang der Mittelpunkt des Vereins- und Gesellschaftslebens. Viele Veranstaltungen waren legendär. So etwa an der Fasnacht, Ausstellungen, grösseren Tagungen, Konzerten, Gastspielen oder auch wegen Kuriositäten, wie etwa als bei einem Konzert von Polo Hofer die Bühne eingebrochen ist.

Das in den 80er-Jahren lancierte Projekt CH91, mit welchem die Innerschweiz die Landesausstellung dezentral durchführen wollte, hat das Anliegen aufgenommen, in Schwyz ein modernes, zeitgemässes Tagungszentrum zu realisieren. Das Casino war bös in die Jahre gekommen und unansehnlich geworden. 1985 wurde ein Projekt für ein Hotel- und Kongresszentrum auf dem Hinteren Steisteg ausgearbeitet. Mit dem Scheitern von CH91 in der Volksabstimmung ist dieser Idee jedoch der Boden entzogen worden.

1988 wurde der Auftrag erteilt

Die Idee für ein neues Hotel- und Kongresszentrums blieb aber virulent. Eine Studie schlug vor, mit einer Investition von 40 Mio. Franken ein neues Casino mit Parkgarage und Annexbauten zu erstellen. Der Gemeinderat Schwyz betrachtete ein solches «Super-Projekt» als politisch nicht realisierbar und entschied sich als Eigentümer für einen Umbau des alten Casinos für 8 Mio. Franken. Dem wurde opponiert. Die Gemeindeversammlung hiess 1988 einen Antrag des damaligen Verkehrsvereins Schwyz und von Pro Schwyz gut, wonach statt einem Umbau eine umfassende Studie für einen Neubau zu erstellen sei.

Aus einem Architekturwettbewerb ging schliesslich das Projekt von Franz Krayenbühl, Zürich, als Sieger hervor. Unter der Leitung von Gemeinderat und Casino-Präsident Karl Schönbächler wurde das Vorhaben konkretisiert. Am 8. Dezember 1991 hat die Stimmbürgerschaft der Gemeinde mit 64 Prozent zugestimmt, 6 Mio. Franken Aktienkapital der Casino Schwyz AG zu zeichnen und ihr ein zinsloses Darlehen von 12,5 Mio. Franken für den Neubau zu gewähren.

Diese Abstimmung wurde sehr emotional geführt. Es kamen auch Varianten zur Diskussion, ein regionales Begegnungszentrum im Wintersried zu bauen – bei den heutigen Sportanlagen – oder einen Neubau neben dem Casino zu realisieren. Wesentlich zum Ja für eine Gemeindebeteiligung beigetragen hat vorgängig ein Landabtausch, aus dem die Gemeinde einen Netto-Erlös von 6,5 Mio. Franken erzielt hat. Die Gemeinde hat der Victorinox AG ein Areal von 15000 Quadratmetern in der Lücken abgetreten, mit der Verpflichtung für die Käuferin, dort preisgünstigen Wohnbau zu realisieren.

Die Gemeinde umgekehrt konnte das 1700 Quadratmeter grosse Grundstück Elsener neben dem alten Casino erwerben und damit das Areal für den Neubau arrondieren. Ebenfalls zum positiven Entscheid beigetragen hat, dass das Benützungsreglement allen Vereinen der Gemeinde unter klaren Richtlinien jährlich einen Anlass ohne Kostenfolge im MythenForum zugesichert hat.

Ein Barometer zeigte, wie privates Aktienkapital gezeichnet worden ist. Bild: Archiv Josias Clavadetscher Bild: Archiv Josias Clavadetscher

1992 wurde die Casino Schwyz AG gegründet. Von privater Seite wurde ein Aktienkapital von 5 Mio. Franken gezeichnet. Das Präsidium der neuen AG übernahm Franz Mattig. Realisiert worden ist das heutige MythenForum mit einem variabel nutzbaren Saalangebot für bis zu 1200 Personen, der gesamten dazu erforderlichen Infrastruktur mitsamt Foyer, Bühne, Garderoben und Orchestergraben, mit einem Restaurant, Kino, der Garderobe der Schwyzer Nüssler und einer Parkgarage für 180 Fahrzeuge.

Baukosten eingehalten, Betrieb aber defizitär

Die Baukosten von 37 Mio. Franken konnten budgetsicher eingehalten werden. Schwieriger sah es schon bald mit der Betriebsrechnung aus. Eine Sanierung wurde nach wenigen Jahren unumgänglich. 2002 scheiterte ein erster Versuch vor dem Volk. Darauf bildete sich aus dem Kreis der Verwaltungsräte ein Konsortium, damit der Betrieb aufrechterhalten werden konnte.

Die Sanierung gelang schliesslich in mehreren Schritten. Private Gläubiger verzichteten auf ihr Guthaben, und nach einem Schnitt wurde das Aktienkapital durch die Gemeinde Schwyz aufgestockt. Weiter verzichtete die Gemeinde auf die Rückzahlung des 1991 bewilligten Darlehens und beschloss, einen jährlichen Betriebskostenbeitrag von 120000 bis 150000 Franken auszurichten. Zudem hat man sich generell von der Idee verabschiedet, dass ein Gemeinde-, Vereins- und Dorfzentrum sich aus seinem Betrieb heraus selber finanzieren kann.

Auch auf anderer Ebene wurden die Klingen gekreuzt. So war vor der Eröffnung der Name umstritten. Nostalgisch wollten verschiedene Aktionäre am «Casino» festhalten, obwohl das mit Blick auf die neue Spielbankengesetzgebung zu Missverständnissen geführt hätte. Man blieb beim fürs Marketing geschickteren Namen MythenForum.

Unverzichtbarer Teil des öffentlichen Lebens

Heute deckt die Firmierung den alten Wunsch ab: Das Unternehmen nennt sich etwas gar verwinkelt Regionales Mehrzweck- und Gemeindezentrum Casino Schwyz AG. Auch ist kurioserweise damals geplant worden, direkt vor dem MythenForum eine Haltestelle der Auto AG zu realisieren. Ebenso wurde kurz vor der Eröffnung des MythenForums eine Kontroverse über die Verkehrsführung und Parkplätze an der Reichstrasse vom Zaun gebrochen. Umgekehrt hat der 1997 gegründete Verein Freunde des MythenForums über all die Jahre seither ideell und finanziell kulturelle Aktivitäten unterstützt und auch in die Infrastruktur investiert.

In den 25 Jahren seit der Eröffnung hat das MythenForum sich bestens etabliert. Es ist unverzichtbarer Teil des öffentlichen Lebens geworden. Kaum vorstellbar, wie Schwyz ohne es dastehen würde. Serienweise hätten erfolgreiche und strahlende Anlässe von nationalem Charakter in Schwyz, Gastspiele, Tagungen, eidgenössische Festivitäten, Galas, Shows und sehr viel an schwyzerischen Events gar nicht stattfinden können.

Das MythenForum ist belebter Mittelpunkt für seither bis zu 7000 Veranstaltungen geworden. Bild: Josias Clavadetscher

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen