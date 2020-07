Altendorf: Junge Frau von Mann bedrängt – Polizei sucht Zeugin des Vorfalls An der Seestrasse in Altendorf ist eine 20-jährige Frau von einem 36-jährigen Mann bedrängt worden. Eine mögliche Zeugin des Vorfalls, die zu dieser Zeit mit ihrem Hund unterwegs war, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. 23.07.2020, 10.14 Uhr

(zim) Am Montag, 20. Juli, wurde eine 20-jährige Frau an der Seestrasse in Altendorf zwischen 16 und 16.30 Uhr von einem Mann bedrängt. Gemäss ersten Erkenntnissen ist eine unbekannte Hundehalterin dort vorbeigegangen, als die Frau und der 36-jährige Mann in diesem Bereich unterwegs waren, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Schwyz.