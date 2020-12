Jungfrau Mit Cüpli und Ledersessel auf den Eigergletscher: Die 45-Millionen-Weltneuheit stammt aus Goldau Der Goldauer Seilbahnbauer Doppelmayr/Garaventa baute die spektakuläre Dreiseilumlaufbahn mit VIP-Gondel zum Eigergletscher. Jürg Auf der Maur 16.12.2020, 05.00 Uhr

Nicht nur auf dem Stoos, auch im Berner Oberland sorgt der Goldauer Seilbahnbauer Garaventa, zusammen mit Doppelmayr, für Aufsehen. Für nicht weniger als 45 Millionen Franken konnte eine 3S-Bahn umgesetzt und eröffnet werden, die sich sehen lässt.

Der neue Eiger Express aus den Goldauer Fabrikationshallen ist ein Meilenstein für die Jungfraubahnen, die Seilbahnbauer und die gesamte Seilbahnbranche. Erstmals kombiniert eine Seilbahn vollautomatischen Personen- und Güterbetrieb und beweist damit die Leistungsstärke von Garaventa für innovative Transportlösungen.

Der Eiger Express ist die neueste Innovation aus Goldau. Bild: PD

In einer Fahrzeit von 15 Minuten überwindet die Gondelbahn 1385 Höhenmeter. 44 Gondeln mit jeweils 26 Sitzplätzen bieten den Besuchern Platz und Aussicht auf die Bergwelt. Die Gondeln sind mit Sitzheizung ausgestattet, zwei Infotainment-Bildschirme liefern GPS-gesteuerte Informationen und sorgen für Unterhaltung und Information während der Fahrt. Dazu gehört auch die VIP-Kabine. Sie trägt die Glückszahl 888, ist exklusiv ausgestattet und lässt mit rotem Teppich, Bodenbeleuchtung, drehbaren Ledersesseln und einer Champagnerbar keine Wünsche mehr offen. Ein Sternenhimmel mit Hunderten Lichtpunkten vervollkommnet die Luxusfahrt.

Arno Inauen: «Das Projekt macht mich stolz»

Projektleiter Raphael Reinle (links) und CEO Arno Inauen. Bild: PD

Der Eiger Express sei aus verschiedenen Gründen speziell, sagt Arno Inauen gegenüber dem «Boten der Urschweiz». Der Garaventa-CEO betont, dass es sich hier um die schwerste und schnellste sogenannte 3S-Bahn handelt, welche das Goldauer Unternehmen je gebaut hat. Inauen: «Jedes Fahrzeug erzeugt während der Fahrt Strom, mit dem wir die permanente Sitz- und Scheibenheizung, die Beleuchtung in der Kabine oder das Videospiel speisen.» Das Projekt zeige zudem, was das Garaventa-Team auch in der turbulenten Zeit zu erreichen imstande sei. Inauen: «Das macht mich stolz.»

Im roten Ledersessel und mit Champagnerbar unterwegs zum Gipfel: Das machte der Goldauer Seilbahnbauer Garaventa. Bild: PD

Ob VIP-Kabinen dereinst Standard würden, könne er nicht sagen, erklärt Inauen auf Anfrage des «Boten». «Aber Komfort in Seilbahnen sei tatsächlich ein Trend, dem immer mehr Betreiber Gewicht geben. Für Seilbahnbauer sei das eine spezielle und schöne Herausforderung. «Wir nehmen die besonderen Wünsche unserer Kunden an und liefern massgeschneiderte Lösungen.»

Vier Gondeln sind für Waren vorgesehen

Speziell ist auch die Weltneuheit mit dem vollautomatischen Güterbetrieb. Die Güter werden im Untergeschoss des Terminals angeliefert und von der Fördertechnik auf Horizontal- und Vertikalförderer auf die Perronebene der 3S-Bahn transportiert. Hier werden die Waren an einen neu entwickelten Verladeroboter übergeben, der die Ware dann in die Gondeln lädt.

«Wir haben die Lösung gemeinsam mit LTW intralogistics, einem weiteren Unternehmen der Gruppe, entwickelt», sagt Projektleiter Raphael Reinle. Jetzt kann der Gütertransport während des normalen Fahrgastbetriebs des Eiger Express kombiniert werden.

Für den Gütertransport stehen vier spezielle Kabinen zur Verfügung, welche mit weniger Sitzen ausgestattet sind. Reinle: «Bei Andrang können diese auch für Personentransporte genutzt werden.»

Im roten Ledersessel und mit Champagnerbar unterwegs zum Gipfel: Das machte der Goldauer Seilbahnbauer Garaventa mit Projektleiter Raphael Reinle (links) und CEO Arno Inauen (rechts) möglich. Bilder: PD