Am Freitagmorgen kam es auf der Axenstrasse zu einem Unfall zwischen zwei Autofahrern. Dabei streifte ein Junglenker das Auto eines 50-jährigen Mannes. Der Junglenker fuhr nach dem Unfall einfach weiter. Ob er unter Drogeneinfluss stand, ist Teil der Ermittlungen.

Am Freitagmorgen kam es auf der Axenstrasse zu einem Unfall zwischen zwei Autofahrern. Dabei streifte ein Junglenker das Auto eines 50-jährigen Mannes. Der Junglenker fuhr nach dem Unfall einfach weiter. Ob er unter Drogeneinfluss stand, ist Teil der Ermittlungen.

Junglenker kollidiert auf Axenstrasse mit entgegenkommendem Auto Am Freitagmorgen kam es auf der Axenstrasse zu einem Unfall zwischen zwei Autofahrern. Dabei streifte ein Junglenker das Auto eines 50-jährigen Mannes. Der Junglenker fuhr nach dem Unfall einfach weiter. Ob er unter Drogeneinfluss stand, ist Teil der Ermittlungen.

Das beschädigte Auto des Junglenkers. (Bild: Kantonspolizei Schwyz)

(stp) Am Freitagmorgen ist ein Autofahrer beim Überholen auf der Axenstrasse in Fahrtrichtung Uri auf der Höhe des Tunnels Schieferenegg mit einem entgegenkommenden Fahrzeug seitlich kollidiert und danach weitergefahren. Dies geht aus einer Mitteilung der Kantonspolizei Schwyz hervor. Bei einem späteren Überholmanöver verlor der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und blieb nach einer Kollision mit der Tunnelwand anschliessend am Strassenrand stehen.

Der 19-jährige Lernfahrer, welcher ohne Begleiter unterwegs war, wird bei der Staatsanwaltschaft Innerschwyz angezeigt und musste seinen Lernfahrausweis abgeben. Zur ärztlichen Behandlung hat ihn der Rettungsdienst Schwyz ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei klärt den Verdacht auf Alkohol- und Medikamenteneinnahme weiter ab. Der 50-jährige Lenker des entgegenkommenden Fahrzeugs blieb unverletzt.