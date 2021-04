Justiz Schwyzer Ex-Kapo-Logistikchef droht mehrjährige Freiheitsstrafe Am Donnerstag beginnt der Prozess gegen einen ehemaligen Mitarbeiter der Kantonspolizei Schwyz Ruggero Vercellone 06.04.2021, 05.00 Uhr

Der ehemalige Logistikchef wird die mehrfache Widerhandlung gegen das Waffengesetz und der Versuch dazu sowie mehrfache Verletzung des Amtsgeheimnisses und mehrfache Urkundenfälschung vorgeworfen. Symbolbild: Pius Amrein

Der Fall löste im Frühjahr 2018 nationales Interesse aus. Ein ziviler Mitarbeiter der Kantonspolizei Schwyz, der als Logistikchef angestellt war, soll im grossen Stil auf eigene Rechnung mit Waffen und Munition gehandelt haben. Er wurde sofort entlassen. Nun findet am 8. April vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona der Prozess statt. Das Gericht will die Verhandlung am 9. April fortsetzen. Sollten sie dann nicht abgeschlossen sein, wurde auf den 13. April ein Reservedatum bestimmt.

Dem Ex-Logistikchef der Kantonspolizei Schwyz wirft die Anklage führende Bundesanwaltschaft mehrfache qualifizierte Veruntreuung, mehrfache ungetreue Amtsführung, mehrfache Widerhandlung gegen das Waffengesetz und Versuch dazu sowie mehrfache Verletzung des Amtsgeheimnisses und mehrfache Urkundenfälschung vor. Für diese Delikte sieht das Strafgesetz Freiheitsstrafen pro Delikt von bis zu fünf Jahren vor.

Dem heute 57-Jährigen wird vorgeworfen, er habe zwischen 2009 und 2018 Munition und Material im Wert von rund 180'000 Franken bestellt und auch durch die Kantonspolizei bezahlt zu haben. Diese Bestellungen soll er privat zu seinem eigenen Vorteil verwendet haben. Weiter wirft ihm die Bundesanwaltschaft vor, zwischen 2012 und 2013 Waffen sowie Munition ohne Berechtigung gewerbsmässig verkauft und über einen Darknet-Account angeboten zu haben. Bei seiner Verhaftung 2018 wurden bei ihm 80 Waffen und mehrere Zehntausend Patronen sichergestellt.

Komplize in Deutschland bereits verurteilt

Offenbar hatte der Mann einen Komplizen in Deutschland, der inzwischen verurteilt ist. Mit ihm zusammen soll er Waffen und Munition angeboten und verkauft haben. Dem Komplizen soll der Angeklagte polizeiinterne Informationen betreffend der in Deutschland hängigen Strafuntersuchung weitergegeben haben. Deswegen wird ihm vorgeworfen, das Amtsgeheimnis verletzt zu haben. Schliesslich wird ihm zur Last gelegt, Urkunden gefälscht zu haben.

Der Angeklagte wurde nach rund zweieinhalb Monaten Untersuchungshaft auf freien Fuss gesetzt. Er war ein ziviler Mitarbeiter der Kantonspolizei und nicht Mitglied des vereidigten Polizeikorps.