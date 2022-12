Spital Schwyz erwartet erstmals mehr als 11'000 Notfälle

Kanton Rekord: Spital Schwyz erwartet bis zu 11'000 Notfälle Die Notfallstation im Spital Schwyz wird überrannt. Noch nie mussten so viele Leute betreut werden wie jetzt. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 06.12.2022, 05.00 Uhr

Das Haus ist bis aufs letzte Bett belegt. Wie in anderen Spitälern müssen vermehrt Operationen verschoben werden. Und noch nie wurden im Spital Schwyz so viele Notfälle registriert wie jetzt: Erstmals wurde die 10 000er-Grenze überschritten. «Wir erwarten, dass wir per Ende dieses Jahres sogar über 11 000 Notfälle im Spital Schwyz behandeln werden», sagt Steffen Pfarr, Co-Chefarzt Chirurgie und ärztlicher Leiter der interdisziplinären Notfallstation. Die Zunahme der medizinischen und chirurgischen Notfälle beträgt zum Vorjahr 25 Prozent (siehe Grafik).

Das Spital Schwyz ist aber kein Einzelfall. Zum einen habe die Schliessung der ärztlichen Notfallpraxis vor einem Jahr sicherlich zu einem Anstieg geführt, erklärt Steffen Pfarr. Zum anderen sei die starke Zunahme der Notfälle aber in der ganzen Schweiz sichtbar.

Ein Besuch in der Notfallstation zeigt, wie angespannt die grundsätzliche Situation momentan in der Gesundheitsversorgung ist. Die Lage wird dadurch verschärft, dass Betten durch Patienten belegt bleiben, welche keinen Platz in einem Pflege- oder Alterszentrum als Anschlusslösung finden.

Pünktlich um 14 Uhr wird geplant und geschaut, welche Operationen dringend sind, wo allenfalls Verschiebungen möglich wären und wie die vorhandenen Betten eingesetzt werden sollen. Von links: Erika Betschart, Bettendisposition, Karl Manser, Leiter Pflege Chirurgie, Verena Landolt, Leitung Pflege Anästhesie, Gesamtleiterin OP. Bild: PD

Immer mehr Übergriffe aufs Spitalpersonal

Täglich um 14 Uhr trifft sich das verantwortliche Führungsteam zur Vorbesprechung des nächsten Tages. An dieser Besprechung werden die Bettenbelegung, die geplanten Eintritte sowie die Operationen für den Folgetag abgeglichen.

Zusätzliche Eintritte über die Notfallstation am Abend oder in der Nacht verschärfen die bereits akute Bettensituation zusätzlich. Der Fachkräftemangel sowie der derzeit überall herrschende hohe Anteil von Erkrankten und Verletzten ist deutlich spürbar. Seit 2020 steigen die Notfälle markant an. Aufgrund des hohen Patientenaufkommens und der Fallschwere steigt auch die durchschnittliche Verweildauer in der Notfallstation weiter an.

Nur 10 Prozent kommen via Helikopter Das Schwerverletzten-Management stellt hohe Anforderungen an ein Team. Auf der Notfallstation sterben jedoch nur wenige Menschen. Bei einem Unfallereignis verlieren die verunglückten Personen meist noch auf der Unfallstelle ihr Leben oder, wenn sie den Weg ins Spital gut überstanden haben, vier oder fünf Tage im späteren Verlauf. Insgesamt überwiege auch in Schwyz die «bodengebundene Rettung», erklärt Steffen Pfarr. Das bedeutet: Von allen Notfällen werden nur etwa zehn Prozent der Personen durch die Rega nach Schwyz ins Spital gebracht. Es gebe, wie überall, auch in Schwyz leicht mehr chirurgische als medizinische Notfälle auf der Notfallstation, weiss Steffen Pfarr. Bei den Freizeitunfällen sorgen im Kanton Schwyz insbesondere Motorradunfälle, Velounfälle oder Bergunglücke für Einweisungen auf die Notfallstation. «Wenn nicht Fussball gespielt werden kann oder die Berge nicht reizen, haben wir deutlich weniger Unfälle und damit auch weniger Einweisungen», so Pfarr. (adm)

Nicht nur die Zunahme der Fälle und der personelle Engpass machen den Spital-Teams und den Verantwortlichen zu schaffen. Seit ein paar Jahren kämpft das Personal auf der Notfallstation mit einem neuen Phänomen. Die Gewaltbereitschaft der Patienten hat massiv zugenommen. Das äussert sich nicht nur in Beschimpfungen, manchmal kommt es sogar zu physischer Gewalt, Drohungen und körperlichen Übergriffen.

Die Situation wurde so akut, dass zeitweise ein privater Sicherheitsdienst vor der Notfallstation eingesetzt werden musste. Nun weisen Plakate auf Verhaltensregeln hin, Überschreitungen werden dokumentiert und analysiert.

Auch sonst kann sich im Spital niemand über mangelnde Arbeit beklagen: «Am hektischsten war es in den vergangenen Jahren, als ein Armee-Duro beim Verkehrsamt verunglückte oder als in der Nacht der Unfall auf dem Stoos passierte, der nun vor Gericht verhandelt wurde», weiss der Co-Chefarzt der Chirurgie.

In der Unglücksnacht auf dem Stoos seien innert kürzester Zeit alle verfügbaren Kräfte vor Ort gewesen, um die Verletzten medizinisch zu versorgen.

So schlimm war es am Mittwoch zum Glück nicht. Die Nacht konnte ohne grosse Vorfälle überstanden werden, dank den eingeleiteten Massnahmen konnte der Donnerstag frisch angepackt werden. Hätte es ein grösseres Ereignis mit vielen Verwundeten und Verletzten gegeben, wäre es eng geworden. Die nächste Sitzung um 14 Uhr ist bereits wieder angesetzt.

