Kanton Schwyz 18-jährige Töfffahrerin im Vorderthal schwer verunfallt Die Frau verlor in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie musste in eine ausserkantonale Spezialklinik gebracht werden. 03.10.2021, 08.31 Uhr

In Vorderthal ist am Samstag um 15:30 Uhr eine Töfffahrerin verunfallt. Wie die Kantonspolizei Schwyz in einer Medienmitteilung schreibt, fuhr die 18-Jährige auf der Wägitalstrasse von Innerthal talwärts nach Vorderthal und verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Töff.