Schwyzer Hanfanlage: 15 Personen angeklagt

Kanton Schwyz 7500 Hanfpflanzen entdeckt: 15 Personen werden angeklagt Die Kantonspolizei hat im Muotatal sechs Hanf-Indooranlagen und eine Haschischküche aufgedeckt. 13 mutmassliche Betreiber müssen bei der Staatsanwaltschaft antraben. 01.12.2021, 14.57 Uhr

Die Indooranlage, die im Dezember 2020 aufgeflogen war. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Im Dezember 2020 deckte die Kantonspolizei Schwyz in Ried-Muotathal in einem Gebäude eine Hanf-Indooranlage auf. Im Rahmen der nachfolgenden Ermittlungen entdeckten die Ermittler weitere fünf Hanf-Indooranlagen und eine Haschischküche im gleichen Industriegebäude. Zudem wurden 7500 Hanfpflanzen und mehrere 10’000 Franken sichergestellt, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.