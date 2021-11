Schwyz: Am Zukunftstag erlebten Kinder die Arbeitswelt

Kanton Schwyz Am Zukunftstag tauchen Kinder in die Arbeitswelt ein – das haben sie erlebt Am Zukunftstag konnten die Kinder für einen Tag in die Berufswelt eintauchen und einen gewöhnlichen Arbeitsalltag der Erwachsenen miterleben. Annetta (10), Leona (10) und Mariella (11) erzählen, was sie alles erlebt haben. Alena Gnos Jetzt kommentieren 12.11.2021, 16.14 Uhr

Flurina Valsecchi liest mit Tochter Annetta die Zeitung. Bild: Alena Gnos

Ich habe, mit Fotoapparat und Notizblock ausgerüstet, zwei Kinder an ihrem vorübergehenden Arbeitsplatz besucht: Leona, die in die Felchlin-Fabrik reingeschnuppert hat, und Mariella, die bei der Spitex war. Begleitet wurde ich dabei von Annetta, die den Tag auf unserer Zeitungsredaktion verbracht hat und für einen Tag Journalistin sein durfte.

Im Schlaraffenland: Zukunftstag in der Schokoladenfabrik

Die zehnjährige Leona wohnt in Hausen am Albis, sie fuhr gestern aber den ganzen Weg nach Ibach, um sich die Arbeit ihres Göttis Fredy Betschart genauer anzuschauen. Schon draussen steigt Annetta und mir der süsse Geruch von Schokolade in die Nase, der verrät, dass die Felchlin-Fabrik in unmittelbarer Nähe sein muss. Fredy Betschart ist neben der Schokoladenfabrik aufgewachsen und ist mittlerweile Leiter Logistik der Max Felchlin AG.

Götti Fredy Betschart führt Leona in der Farik herum. Bild: Alena Gnos

Annetta und ich ziehen uns Schutzmantel und Haarnetz an und waschen uns gründlich die Hände, bevor wir die Räume betreten. Leona scheint bereits routiniert zu sein und zeigt uns, wie es richtig geht. «Mein Götti hat mir am Morgen seinen Arbeitsplatz gezeigt. Später durfte ich Kartons etikettieren, das war lustig», erzählt sie.

Leona kann sich gut vorstellen, später einmal in der Schokoladenherstellung zu arbeiten. Sie wäre aber auch gerne eine Krankenschwester. Ob ihr Schokolade nicht bereits verleidet sei nach diesem Tag, wollen Annetta und ich von ihr wissen. Das konnte sie aber mit gutem Gewissen verneinen.

Verbandswechsel, Spritzen und dankbare Menschen

Unser nächster Halt war die Spitex in Brunnen. Dort trafen wir die elfjährige Mariella aus Lauerz, die bereits um sieben Uhr ihre Mutter zum Spitex-Büro begleiten konnte. Sie durfte auch zu den verschiedenen Klientinnen und Klienten nach Hause, schaute beim Verbandswechsel und beim Messen des Zuckerspiegels zu.

«Ich habe keine Angst vor Spritzen»

, sagt Mariella. Zu sehen, wie die Leute nach ihrem Einsatz wieder glücklich waren, habe ihr am besten gefallen. «Ich würde später gerne einen Beruf im Gesundheitswesen erlernen», sagt Mariella, was ihrer Mutter ein Lächeln entlockt.

Claudia Nideröst zeigt ihrer Tochter Mariella eines der Bücher im Büro der Spitex. Bild: Alena Gnos

Zum Schluss zücken Annetta und ich unsere Kameras und verabschieden uns dann. Wir kehren zurück in die «Bote»-Redaktion. Für Annetta war es ein aufregender Tag. Sie hat neue Leute kennengelernt, Interviews geführt und Bilder gemacht. Auch wenn sie lieber Lehrerin werden möchte, vielleicht wäre der Journalismus doch etwas für sie.