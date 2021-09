Kanton Schwyz: Angepasste Schutzkonzepte für die Schulstufen

Kanton Schwyz Pädagogische Hochschule Schwyz startet Semester im Fernunterricht Das Bildungsdepartement hat die verschiedenen Schutzkonzepte im Kanton Schwyz mit sofortiger Wirkung angepasst. Es betrifft die verschiedenen Bildungsstufen, insbesondere was Veranstaltungen und Schulanlässe anbelangt. 13.09.2021, 11.31 Uhr

Obligatorische Veranstaltungen mit Erziehungsberechtigten können gemäss aktualisiertem Schutzkonzept bis zu einer Personenzahl von maximal 50 Personen in Innenräumen weiterhin ohne Zertifikatspflicht abgehalten werden. Demgegenüber sind grössere, freiwillige Veranstaltungen wie beispielsweise Schultheater, Tage der offenen Türe etc. vorderhand nur noch mit einer Zertifikatspflicht durchführbar. Das schreibt das Bildungsdepartement in einer Mitteilung.