Kanton Schwyz Auf der Spur des Wolfs in Muotathal Auf Charetalp und Erigsmatt sömmern 2000 Schafe. Ein Kampf um Leben und Tod. Andreas Seeholzer 25.08.2022, 05.00 Uhr

Schafe bei der Charetalp-Hütte. Bild: Andreas Seeholzer

Die Hochebene ist tief, der Himmel weit: Die Charetalp liegt im Muotatal auf 1873 Metern über Meer, nahe von Uri und Glarus. Es ist ein alpines Hochland ob der Baumgrenze. Schafe weiden auf der Ebene unter 2000 Meter hohen Bergen, gesäumt vom Felsband der Glattalpfirst. Weiter hinten liegt die Alp Erigsmatt mit Sicht auf den majestätischen und 2666 Meter hohen Höch Turm.

In diesem Jahr ist es auf beiden Alpen zu keinem Vorfall mit einem Wolf gekommen. Doch Eintracht und Ruhe sind getrübt: Der Wolf ist zurück im Kanton Schwyz, und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sich ein Rudel bildet. Wenn dann im Frühsommer die Welpen zur Welt kommen, sind auch die Schafe wieder da. Wölfe werden dann auf Charetalp/Erigsmatt 2000 Schafen gegenüberstehen: Ein Kampf um Leben und Tod.

Ein 3000-jähriger Konflikt

«Schon von der aufkommenden Sömmerung von Haustieren bis in die frühe Neuzeit hatten Hirten und Älpler auf den weitläufigen Alpweiden gegen Raubtiere zu kämpfen», sagt Walter Imhof, pensionierter Muotathaler Lehrer und Siedlungsforscher. Dies belegen Knochenfunde von Bär, Wolf und Luchs.

Eine alpwirtschaftliche Tätigkeit ist durch 3000 Jahre alte Knochen von Schaf und Ziege erwiesen.

Die Forschung über die Charetalp hat ergeben, dass diese etwa ab dem Jahr 1000 bestand und vom 12. bis 14. Jahrhundert intensiv mit Schafen genutzt, aber nachher aufgegeben wurde. Es konnte nachgewiesen werden, dass sechs Gebäude, ein Pferch, eine Kleinhöhle als Kühlkeller und eine Quelle genutzt wurden. Holzkohle aus einer Feuerstelle wurde auf das Jahr 900 datiert.

Die Charetalp aus der Ferne. Bild: Andreas Seeholzer

Wolf bedrängt Mensch

Wie Imhof weiter sagt, wurde damals «wohl von der Charetalp aus auch die Erigsmatt bewirtschaftet». Die beiden Alpen gehörten vor 1000 Jahren also zusammen, es wurde aber mit kleineren Herden und mehreren Schäfern gealpt.

Ähnlich könnten es auch kommende Generationen hier wieder handhaben, zumindest wenn es nach den Vorstellungen des kantonalen Herdenschutzes geht. Ein Fachmann hat kürzlich die beiden Alpen besucht und mit den Älplerfamilien mögliche Massnahmen zum Schutz der Schafe besprochen. Es wurde ein Notfallkonzept erarbeitet: Für den Fall, dass der Wolf Schafe reisst, sollen diese auf die Ebene getrieben und eingezäunt werden. Auch Herdenschutzhunde sind ein Thema. Im schlimmsten Fall müssten die beiden Alpen zusammengelegt werden, dann könnte aber nur noch die mit einem Zaun geschützte Ebene genutzt werden. Dies würde bedeuten, dass von den heute zwei Älplerfamilien nur noch eine ein Auskommen findet.

Frauen über den Wolf

Am 17. August scheint auf der Charetalp die Sonne, die Älplerin Sandra Betschart begrüsst Wanderinnen. Die drei jungen Unterländerinnen Anna, Linda und Merit nehmen am Tisch der Älplerin Platz. Hier gibt es ein «Schwarzes» – Käse kann gekauft werden. Für die Unterländerinnen ist der Wolf etwas Entferntes, magisch und schützenswert. Er sei natürlich eingewandert und habe wie alle Lebewesen eine Daseinsberechtigung. Im Gegensatz zu Unterländerinnen sind Berglerinnen Teil der Natur und damit den Wölfen ausgesetzt. Eine intensive Diskussion zwischen den Frauen beginnt. «Der Wolf nimmt uns die Existenz», sagt die Älplerin Sandra. «Wir sind zwei Familien, und wenn die Alpen zusammengelegt werden müssen, kann nur noch eine Familie im Sommer hier leben.» Für sie ist klar, dass der Wolf den grösseren Schutz geniesst als der Mensch, «der Wolf kann machen, was er will, er hat immer recht». Schliesslich kommen die Frauen zum Schluss, dass eigentlich jene über den Wolf entscheiden sollten, die auch direkt davon betroffen sind. Für Grossmutter Romy, die zusammen mit ihrem Mann Alfons 38 Jahre lang die Charetalp bewirtschaftet hat, ist der Fall klar: «Der Wolf hat in der Schweiz keinen Platz.»

Rückendeckung durch die Oberallmeind

Früher wurden auf der Charetalp bis zu 1500 Schafe gesömmert, dann haben die Behörden den Grenzwert von 1000 Tieren festgelegt. Für Älpler Erich Betschart hat die Lage seiner Alp ob der Baumgrenze den Vorteil, dass der Wolf hier weder Rotwild findet noch die Möglichkeit hat, sich zu verstecken. Für die Zukunft rechnet Älpler Betschart kaum mit einer Rudelbildung, «mit einem einzelnen Wolf müssen wir aber immer rechnen». Für Betschart ist klar: Das Älplern werde durch den Wolf härter. Aber auch allen anderen Nutzern der Alpen wehe künftig ein stärkerer Wind entgegen: Schutzhunde akzeptierten die Berggänger nicht, Mutterkühe verteidigten ihre Kälber, allgemein würden durch die Modernisierung der Tierhaltung die Nutztiere wilder. Im Gegensatz dazu werde das Wild durch den Wolf heimlicher, was die Jagd erschwere. Dass künftig die beiden Alpen Erigsmatt und Charetalp zusammengelegt werden, glaubt Älpler Betschart nicht, «denn wir haben grosse Rückendeckung durch die Oberallmeind». Die Oberallmeindkorporation Schwyz ist Eigentümerin der Charetalp und als grösste Schweizer Korporation eine Macht: «Von der Oberallmeind hat man uns wissen lassen, dass sie kein Alpgebiet aufgeben werden, das wäre das Letzte, das sie machen, da wehrt man sich mit Händen und Füssen.» Vonseiten der Oberallmeind heisst es, dass alles versucht wird, die bestehenden Alpen weiter zu bestossen.

Ein Sonntagsessen auf der Charetalp

Am 21. August trifft sich die ganze Familie zum Sonntagsessen in der Küche der Charetalp-Hütte. Es gibt Brotsuppe, auf dem Tisch steht eine «Chuschtpfanne» mit Teigwaren, eine Pfanne Gitzi und eine Schüssel mit Salat von der Charetalp. Älpler Erich und Grossdädi Alfons erläutern, wo sie welche Schafe gezählt haben. Sieben Gänsegeier hat Erich am Himmel gezählt, die einhörnige Gämse war auch da, ein Rind hat sich verstiegen. Plötzlich hält Grosi Romy ein kleines Radio in die Höhe, und es wird andächtig still, auch von den Buben ist kein Mucks mehr zu hören: Die ganze Familie lauscht den Wetterprognosen. Nach dem Essen macht sich Sandra mit den drei Buben auf den zweistündigen Weg zur Glattalpbahn.

Anfang Woche beginnt für die Kinder nach elf Wochen auf der Alp wieder die Schule. Auf das Wochenende hin hat es stark geregnet. Die Vegetation hat das Wasser nötig gebraucht, da und dort ging ein Schlipf runter. Der Regen hat die Luft gereinigt. Vor der Hütte sagt Sandra mit Blick in die Ferne: «So klar wie gestern Nacht sah ich die Sterne noch selten.»

Die Familie Betschart: Die Buben Andi, Alex und Ronny mit den Eltern Erich und Sandra. Bild: Andreas Seeholzer

Der Wolf im Kanton Schwyz Im Jahr 2014 wurde aufgrund einer genetischen Individualanalyse erstmals ein Wolf im Kanton Schwyz nachgewiesen. Im Jahr 2021 gingen beim Kanton 18 Meldungen zu vermuteten Wolfssichtungen ein. Knapp die Hälfte davon konnte bestätigt werden. Die Abteilung Jagd ist verantwortlich für das Erfassung von vermuteten Wolfsrissen. Die Wildhut klärt immer wieder angebliche Risse durch Wölfe an Nutztieren ab. Laut Wildhut ist der Wolf bei rund drei Viertel der Fälle nicht beteiligt. Am 29. März dieses Jahres hat ein Wolf in Immensee mehrere Schafe gerissen. Als er zur Beute zurückkehrte, wurde er von einem Zug überfahren. Im April hat ein Wolf in Schwyz im Gebiet zwischen Handgruobi und Rotenflue einen Rehbock gerissen. Ebenfalls im April hat ein anderer Wolf eingangs Muotatal ein Reh gerissen. Dieses Tier ist besendert und wanderte später ins Glarnerland zurück, wo es ein Lamm riss. Am Brühstock in Innerthal entdeckte Mitte Juli ein Älpler zwei leicht verletzte Rinder. Die DNA-Probe ergab laut Manuel Wyss, Vorsteher der Abteilung Jagd und Wildtiere beim Kanton Schwyz, dass für den Vorfall ein Haushund verantwortlich war. Im Juli wurde ein Kotfund in Innerthal einem Wolf zugewiesen. Ebenfalls im Juli wurde in Steinen und in Illgau ein Wolf gesichtet, beide Sichtungen waren aber nicht überprüfbar.

