Lobbyismus: Schwyzer Politiker und ausserparlamentarische Mandate

Kanton Schwyz Ausserparlamentarische Jobs – Othmar Reichmuth und die 2000 Franken für die Bödmeren-Spesen Auch die Schwyzer Parlamentarier in Bern profitieren von ausserparlamentarischen Jobs. Geld von Organisationen erhalten alle; aber nur die Höhe von Othmar Reichmuths Spesenentschädigung ist bekannt. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 26.10.2022, 21.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch in der Wandelhalle im Bundeshaus finden Gespräche zwischen Parlamentsmitgliedern und Lobbyisten statt. Bild: Keystone

Parlamentarier sind in Bern nicht nur fleissig, sie werden auch richtig gut entlöhnt. Dazu kommt, dass dank ausserparlamentarischen Mandate meist ein grosser zusätzlicher Zustupf lockt. Jetzt liegt erstmals eine nationale Studie vor, die Einblick in die Zahl der Mandate und die Art der Entschädigung gibt. Die Transparenzorganisation Lobbywatch hat diese Woche eine Studie vorgelegt. Diese zeigt: Auch die Schwyzer Mandatsträger gehen «Zusatzjobs» nach und sammeln damit neben Ehren auch einen Zusatzbatzen.

Insgesamt engagieren sich Petra Gössi (FDP), Marcel Dettling und Pirmin Schwander (beide SVP) sowie Alois Gmür (Mitte) und die beiden Ständeräte Alex Kuprecht (SVP) und Othmar Reichmuth (Mitte) in 65 ausserparlamentarischen Ämtern. Bezahlt davon werden sie allerdings «nur» bei 29 Mandaten, zum Teil gehören auch ihre eigenen Firmen dazu.

Am meisten Ämtli geht der Einsiedler Alois Gmür neben seiner Parlamentsarbeit nach: Insgesamt sind es bei ihm 15 Mandate, die Lobbywatch zusammengetragen hat. Allerdings wird Gmür nur bei einer einzigen Tätigkeit zusätzlich entlöhnt. Ganz anders sieht es beim Oberiberger Marcel Dettling aus. Er stellt seine Arbeitskraft neben dem Parlament nicht weniger als 12 Organisationen – meist bäuerlichen – zur Verfügung und lässt sich für die Hälfte davon auch finanziell entschädigen.

Die Löhne und Entschädigungen bleiben geheim

Wer sich für die Höhe der Entschädigungen interessiert, wird enttäuscht. Zahlen sind Mangelware. In der Schwyzer Delegation ist einzig eine Entschädigung bekannt. Ständerat Othmar Reichmuth erhält für seine Tätigkeit rund um die «Alpprodukte Pragel/Bödmeren Genossenschaft» eine Spesenentschädigung von jährlich 2000 Franken. Die anderen Jobs erfüllt er gemäss Studie mehrheitlich für «Gotteslohn», genauere Angaben sind keine vorhanden. «Die bestehenden Transparenzregeln reichen nicht aus, es braucht Transparenz über die Höhe der Entschädigungen», hält denn auch Thomas Angeli, Co-Präsident von Lobbywatch, fest.

Reichmuth engagiert sich in fünf Organisationen. Er präsidiert unter anderem den «Verband Fernwärme Schweiz». Die Aufgabe wird ebenfalls bezahlt. Um welche Summe es sich dabei handelt, bleibt geheim. Von neun Mandaten werden bei Alex Kuprecht drei als bezahlt angegeben, wobei auch hier die Summe unbekannt bleibt. Kuprecht ist Beirat in der Groupe Mutuel, Beirat in der Schweizerischen Paraplegikerstiftung und Stiftungspräsident in der Anlagestiftung Pensimo.

Pirmin Schwander wiederum engagiert sich nicht nur in seiner eigenen Firma, sondern vorab in verschiedenen Verbänden der Finanzwirtschaft oder im Immobilienbereich. Er ist politischer Beirat bei «Expert Swiss», Verwaltungsrat und Geschäftsführer bei der Contrast Finance AG und politischer Beirat im Verband Schweizer Immobilienwirtschaft.

Von seinen elf Mandaten sind vier entlöhnt – wie hoch, bleibt offen. Dreizehn Mandate, davon vier bezahlte, zählt Petra Gössi. Sie ist Präsidentin der FIAL, der Föderation der Schweizerischen Nahrungsmittelindustrie, Verwaltungsratspräsidentin der Aneba AG in Hurden, und Verwaltungsrätin der Auto AG Schwyz. Zudem leitet sie seit Kurzem ihre eigene «Gössi Consulting AG» und bezahlt sich hier einen eigenen Lohn.

Dettling profitiert von Bauernverbänden und der Autoindustrie

Alois Gmür wiederum wird von der «SwissDrink Genossenschaft» für seine Arbeit bezahlt, die weiteren 14 Mandate lässt er sich nicht entschädigen. Marcel Dettling wird von der Bauernvereinigung Schwyz, dem Zentralschweizer Bauernbund, dem Schweizer Kälbermästerverband, der Genossenschaft Vereinigte Milchbauern Mitte Ost, der Vereinigung der Schweizer Automobilimporteure und vom Vernetzungsprojekt Ybrig bezahlt.

So viel machen die Parlamentarierin und Parlamentarier nebenbei:

Othmar Reichmuth: 5 Mandate (2 bezahlt).

Alex Kuprecht: 9 Mandate (3 bezahlt).

Pirmin Schwander: 11 Mandate (4 bezahlt)

Petra Gössi: 13 Mandate (4 bezahlt).

Alois Gmür: 15 Mandate (1 bezahlt).

Marcel Dettling: 12 Mandate (6 bezahlt).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen