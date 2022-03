Kanton Schwyz Bei den Velowegen harzt es – und der Druck aus Bundesbern steigt Der Schwyzer Regierungsrat unterstützt einen Ausbau der Radrouten im Kanton. Doch er zeigt auch die Hürden auf. Jetzt kommentieren 25.03.2022, 14.04 Uhr

Sicher von A nach B: Die Veloinfrastruktur im Kanton soll weiter verbessert und ausgebaut werden. Bild: Flurina Valsecchi

Das Veloroutennetz im Kanton Schwyz umfasst insgesamt 298 Kilometer. Das offizielle Netz der signalisierten Mountainbike-Routen beträgt 380 Kilometer. Der Ausbau der Velowege führte im Kantonsrat schon zu mancher Debatte. Mitglieder der kantonsrätlichen Kommission für Raumplanung, Umwelt und Verkehr forderten im Herbst 2019 via Motion einen «Massnahmenplan Radrouten», der innerhalb eines Zeitraumes von zehn Jahren umgesetzt werden soll, das Parlament überwies diese an die Regierung. Der Plan solle sich primär am Alltagsverkehr orientieren und aufzeigen, wie alle für den Radverkehr massgebenden Quellen und Ziele miteinander verknüpft werden.