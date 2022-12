Küssnacht am Rigi: Bezirksgemeinde lehnt Steuersenkung ab

Kanton Schwyz Bezirk Küssnacht lehnt Steuersenkung ab Die Versammlung der Bezirksgemeinde hat sich mit dem Budget befasst. Die FDP forderte eine Steuersenkung, die SVP wollte einen Kredit für ein neues Asylheim streichen. 13.12.2022, 20.13 Uhr

Die Versammlung der Küssnachter Bezirksgemeinde hat sich am Montagabend mit dem Budget 2023 befasst. Die FDP hat dabei einen Antrag für eine Steuersenkung um zehn Prozentpunkte gestellt. Der Bezirksrat hingegen wollte am bisherigen Steuersatz von 165 Prozent festhalten. Gegen eine Steuersenkung sprächen anstehende Investitionen in die Infrastruktur, wurde argumentiert. Die Versammlung folgte schliesslich dem Bezirksrat.