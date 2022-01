Kanton Schwyz Brauchtum «Chlefele» erhält Anerkennungspreis Das Schwyzer Fastenbrauchtum wird in Luzern von der Albert Koechlin Stiftung geehrt. Jetzt kommentieren 13.01.2022, 23.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Grosse Ehre für ein Schwyzer Brauchtum: Chlefele, das Schwyzer Fastenbrauchtum mit den klappernden Hölzchen, erhält von der Albert Koechlin Stiftung in Luzern den Anerkennungspreis 2021. Der Preis wird am 20. Januar im Hotel Schweizerhof in Luzern übergeben.

Der Verein «s’ Chlefele läbt» aus Schwyz ist einer der vier ausgezeichneten Preisträger in diesem Jahr. Ausser dem Schwyzer Verein werden der Förderverein Köhlerei Romoos, das Haus der Volksmusik in Altdorf und die Genossenschaft Bärghuis Schönbüel in Lungern für ihre Leistungen geehrt.

Schwyzer Verein existiert seit genau 20 Jahren

Während der Fastenzeit ertöne jeweils «D Mülleri hed sie hed». Der Verein «s’ Chlefele läbt» wurde 2001 gegründet und feierte im vergangenen Jahr also sein 20-jähriges Bestehen. Das Ziel des Vereins sei es, das Chlefele auf den Strassen zu fördern und zu erhalten, heisst es im Schreiben der Albert Koechlin Stiftung.

Hauptakteure in Sachen Chlefele «waren und sind die Schulkinder – auf dem Schulweg oder auf dem Pausenplatz», wird weiter erklärt. Die Mitglieder des Vereins besuchen die Schulklassen und zeigen den Kindern, wie Chlefele funktioniert. Der Verein organisiere jeweils eine Woche vor Karfreitag das Priis-Chlefele, an welchem jedes Jahr zwischen 180 und 190 Kinder und Erwachsene teilnehmen.

«Gchlefelet» wird in drei Kategorien, Erwachsene dürfen in der Kategorie «Chruut und Chabis» ihr Können unter Beweis stellen. Im Jahr 2023 wird bereits das 60. Priis-Chlefele gefeiert. So werde die Tradition lebendig gehalten, freut sich die Albert Köchlin Stiftung. (adm)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen