Ukraine-Krieg: Bund schickt 400 Schutzsuchende nach Schwyz

Mit der Antwort auf die Kleine Anfrage von Kantonsrätin Irene Huwyler (Mitte, Rickenbach) legt der Kanton Schwyz auch aktuelle Zahlen auf den Tisch. Am 7. November befanden sich 1018 Schutzsuchende aus der Ukraine in den Schwyzer Gemeinden und in kommunalen Unterkünften. 127 weitere sind in kantonalen Unterkünften untergebracht. Die Zahlen ändern sich aber auch hier täglich, hält Regierungsrat Andreas Barraud als zuständiger Departementchef fest. Rückkehrbewegungen von Ukrainerinnen und Ukrainer seien auch im Kanton Schwyz feststellbar, allerdings nur «in kleinem Ausmass». (adm)