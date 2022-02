Kanton Schwyz hebt alle Corona-Schutzkonzepte an Schulen auf

Kanton Schwyz Corona-Schutzkonzepte im Bereich der Bildung per sofort aufgehoben Das Bildungsdepartement hebt die Covid-19-Schutzkonzepte für die Volksschulen und Schulen der Sekundarstufe II auf. In einzelnen Schulen wird das repetitive Testen noch freiwillig bis zu den Sportferien fortgeführt. 17.02.2022, 09.52 Uhr

Nachdem der Bundesrat die meisten der Coronamassnahmen per Donnerstag aufgehoben hat, zieht das Bildungsdepartement des Kantons Schwyz nach. Per sofort sind die Covid-19-Schutzkonzepte für die Volksschulen, Mittel- und Berufsschulen aufgehoben.

Das repetitive Testen werde in einzelnen Schulen noch bis zu den Fasnachtsferien freiwillig fortgeführt, teilte das Bildungsdepartement am Donnerstag mit. Danach werde das Testen an Schulen eingestellt. Bereits seit Anfang Februar galt an Schwyzer Volksschulen keine Maskenpflicht mehr.

Auch an der Pädagogischen Hochschule Schwyz wird die Zertifikats- und Maskenpflicht aufgehoben und die Studierenden kehren zum Semesterstart zurück in den Präsenzunterricht, heisst es weiter. (spe)