Kanton Schwyz Das aufgewertete Arther Seeufer soll 22 Millionen Franken kosten Das Arther Seeufer soll zu einer eigentlichen Erholungsfläche aufgewertet werden. Voraussichtlich im Juni fällt der Entscheid zum 1,5 Millionen Franken teuren Planungskredit. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 24.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einheimische und Gäste sollen künftig nicht nur in Brunnen oder Küssnacht nach Herzenslust am See flanieren können, sondern auch daheim in Arth. Für maximal 22 Millionen Franken soll der ganze Seeuferbereich neu gestaltet und durch Attraktionen bereichert werden.

Weit über 100 Personen liessen sich am Mittwochabend vom Gemeinderat Arth aus erster Hand über erste Planungsskizzen informieren. Überweist die Gemeindeversammlung im April das Geschäft an die Urne, soll bereits im Juni über einen 1,5-Millionen-Franken-Planungskredit entschieden werden. Gibts keine Verzögerungen, könnten die Arbeiten, so Gemeindepräsident Ruedi Beeler, zwischen 2026 und 2028 ausgeführt werden.

Öffentliche Parkplätze werden auf Minigolf-Areal verlegt

Der ganze Seeuferbereich von der Naberi bis und mit Brüezigen soll aufgewertet und zu einem eigentlichen neuen Schmuckstück (siehe Box) der Gemeinde werden. Dank neuen Uferzugängen soll weiterhin gebadet, aber auch spaziert, geschwatzt oder in einer Buvette Erholung und Seenähe genossen werden können. Weil das Ufergelände neu gestaltet werde, müsse die Gemeinde für «ökologischen Ausgleich» sorgen. Dieser soll im Gebiet Chäppeli ausserhalb des bestehenden Seebades Richtung Walchwil geschaffen werden.

Die grössten Veränderungen seien im Gebiet Naberi vorgesehen, dem eigentlichen «Herzstück» des Arther Zukunftsbildes, wie die zuständige Gemeinderätin Heimgard Vollenweider ausführte. Hier sollen die bestehenden Parkplätze aufgehoben und neue Grünflächen realisiert werden. Die insgesamt 51 öffentlichen Parkplätze (Naberi, Theater Arth und Brüezigen) sollen zwischenzeitlich auf das Minigolf-Areal verlegt werden. Die Minigolfanlage käme neu vor dem Alterszentrum Chriesigarte zu stehen.

Bereits angedacht sei, dass mittelfristig unter der Hofmatt-Wiese ein Parkhaus realisiert werde. Damit könnte das heutige Minigolf-Areal für neue Zwecke, allenfalls sogar für einen Neubau, genutzt werden.

Züglete sorgte für Diskussionen

Reaktionen aus der Versammlungsmitte zeigten, dass die Minigolf-Züglete noch zu reden geben wird. «Die schönsten Plätze sind Parkplätze», erklärte Vollenweider und warb für die Züglete, nicht zuletzt, weil damit im Zentrum Chriesigarte – eventuell mit zusätzlichen Attraktionen – eine ganz neue Begegnungszone geschaffen werden könnte. «Wir wollen nicht die Minigolfanlage, sondern das Seeufer aufwerten», ergänzte Präsident Beeler und warb für das neue Vorhaben.

Kritisiert wurde aber, dass es sich bei der Naberi um gute, zentrale Parkplätze handle, die man unbedingt erhalten müsse. Im Minigolf-Beizli habe man auch jassen können. «Das wäre am See in der Buvette nicht mehr möglich. Es windet zu stark», hiess es von einem Votanten.

Grund für den «grossen Wurf», den die Arther Behörden für die Seeufergestaltung ins Feld führten, ist die Tatsache, dass die Ufermauern über kurz oder lang sowieso erneuert und saniert werden müssen. Dies allein würde gemäss ersten Schätzungen Kosten von 8 bis 13 Millionen Franken verursachen. Für insgesamt 14 bis 22 Millionen Franken soll nun aber der ganze Seeuferbereich in einem Schritt massiv aufgewertet werden.

Für Gemeinde finanziell tragbar

Mit dem Planungskredit soll in den nächsten rund zwei Jahren präzise abgeklärt werden, wie und was entstehen soll. «Bis jetzt haben wir das Vorhaben erst abgetastet. Aber sowohl die Anwohner wie die kantonalen Amtsstellen zeigen sich im Grundsatz mit den Absichten einverstanden», erklärte Gemeindepräsident Beeler.

Für die Umsetzung des Zukunftsbildes mit der neuen Seeufergestaltung würde die Gemeinde viel Geld in die Hand nehmen. «Das ist aber verkraftbar», führte Säckelmeister Marc Jütz aus. Die Gemeinde werde mit jährlichen Belastungen von maximal 905 000 Franken zu rechnen haben. Das entspreche ziemlich genau dem Ertrag von den 10-Prozent-Steuerfusseinheiten oder dem Überschuss, den die Gemeinde Arth trotz Steuersenkung demnächst ausweisen werde, so Jütz.