Feuerverbot im Wald im Kanton Schwyz ist aufgehoben

Kanton Schwyz Das Feuerverbot im Wald ist aufgehoben – diese Verhaltensregeln gelten nun Starkregen sei Dank: Ab sofort gilt im Kanton Schwyz kein Feuerverbot mehr. Das Umweltdepartement hat die Gefahrenstufe reduziert. 22.08.2022, 11.04 Uhr

Das Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe vom 10. August wird am Montagnachmittag um 14 Uhr aufgehoben und die Gefahrenstufe von «gross» auf «erheblich» reduziert. Das teilt das Umweltdepartement des Kantons Schwyz mit. Die Niederschläge seit Donnerstag letzter Woche hätten zu einer Entspannung der Waldbrandgefahr geführt. Dank der markant tieferen Temperaturen sei das Regenwasser auch nicht gleich wieder verdunstet. Weiter würden für die kommenden zwei Wochen gewittrige Niederschläge erwartet.

Die Gefahrenstufe «erheblich» ist verknüpft mit der Massnahme «sorgfältiger Umgang mit Feuern im Wald und in Waldesnähe / im Freien», heisst es in der Mitteilung weiter. Heikel bleibe die Lage an gut besonnten, südexponierten Waldrändern und bei Windeinfluss. Örtlich sei wegen des bereits eingesetzten Laubfalls und der trockenen Bodenvegetation weiterhin erhöhte Brandgefahr vorhanden. (fmü)

Generell gelten folgende Verhaltensregeln: Feuer nur in fest eingerichteten Feuerstellen entfachen

Das Feuer jederzeit unter Kontrolle halten

Funkenwurf sofort löschen

Feuer vor dem Verlassen vollständig löschen

Keine Raucherwaren wegwerfen

Keinen Schlagabraum verbrennen

Verzicht auf Feuerwerk und Himmelslaternen in Waldesnähe; Sicherheitsabstände einhalten