KANTON SCHWYZ Das grosse Fischsterben bleibt bisher aus Die Schweiz ist von einem historischen Fischsterben betroffen. Im Kanton Schwyz waren aber nur zwei Notabfischungen nötig. 18.08.2022

Schwyzer Gewässer – wie hier der Lauerzersee vom Sägel aus gesehen – bleiben für Fische vorerst sichere Rückzugsorte. Bild: Alain Hospenthal

Die Lage ist prekär: Der Schweizerische Fischerei-Verband SFV vermeldete vor wenigen Tagen in einer Pressemitteilung ein Fischsterben historischen Ausmasses. Die anhaltend hohen Temperaturen und die geringen Niederschläge setzen den Fischbeständen massiv zu.

Der SFV setzt sich aufgrund der akuten Lage vehement dafür ein, dass nicht der letzte Tropfen für die Wasserkraft genutzt wird und so den Fischen noch zusätzlich Lebensgrundlage entzogen wird. Gerade aus dem ganzen Mittelland, dem Jurasüdfuss und der Ostschweiz meldeten Fischerinnen und Fischer den kantonalen Behörden unzählige ausgetrocknete Gewässer und ein katastrophales Fischsterben, bestätigt Roberto Zanetti, Zentralpräsident des Schweizerischen Fischerei-Verbandes. In diesen Regionen zerstöre die Hitze mit einem Schlag ganze Gewässerabschnitte und Fischbestände, die durch lokale Fischereivereine, Pachtgruppen und Fischereibehörden über Jahre gehegt und gepflegt wurden. Besonders stark vom Fischsterben betroffen sind die kältebedürftigen Arten, wie Forellen und Äschen.

Bisher kam es im Kanton nur zu zwei Not-Abfischungen

Der «Bote» hat beim Abteilungsleiter Fischerei, Kuno von Wattenwyl vom kantonalen Amt für Gewässer, nachgefragt, wie es um die Fischbestände im Kanton Schwyz bestellt ist. Dieser bestätigte, dass es bisher nur zu zwei Not-Abfischungen im äusseren Kantonsteil gekommen sei. Beim Abfischen werden gefährdete Bestände jeweils in kühlere Gewässerabschnitte des gleichen Gewässersystems verlagert, wie der «Bote» auch schon berichtete. Gemäss Kuno von Wattenwyl fand letzte Woche eine Abfischung im Paulihofbach im Vorderthal statt, wo die Fische in die Wägitaler Aa umgesiedelt wurden. Die zweite Abfischung fand ebenfalls im äusseren Kantonsteil statt, wo genau, war zur Zeit der Anfrage nicht bekannt.

Fischereibehörden können Wasser aus Stauseen einfordern

Die Wägitaler Aa ist zwar ebenfalls von Trockenheit betroffen, dies insbesondere im Mündungsbereich, jedoch hätten die Fischereibehörden in Notsituationen das Recht beim Kraftwerks- betreiber Frischwasserspülungen einzufordern, um so die Gunten und Rückzugsorte regelmässig aufzufüllen. «Die Kraftwerksbetreiberin muss jährlich maximal 500 000 m3 Wasser zur Erhaltung der Fischbestände in Notsituationen vom Stausee ablassen», präzisiert Kuno von Wattenwyl.

Im inneren Kantonsteil ist die Lage weiterhin nicht dramatisch, da beispielsweise die Temperatur der Muota nach wie vor nicht über 15 Grad angestiegen sei. Ähnlich manifestiere sich die Situation in anderen Flüssen und Bächen, wo die für Forellen und Äschen kritische Temperatur von 20 Grad ebenfalls nicht erreicht worden sei. In den Seen seien die Arten insgesamt wärmebeständiger und hätten dort die Möglichkeit in tiefere und kühlere, also sauerstoffreichere Zonen abzutauchen. Denn nicht die Wärme an sich ist das Problem, sondern die Tatsache, dass wärmeres Wasser weniger Sauerstoff bindet und die Fische deshalb im warmen Wasser ersticken.

