Unterschiedliche Schulmodelle im Bezirk Schwyz

Kanton Schwyz Der Wohnort entscheidet über das Schulmodell – wegen zu wenig Platz Im Bezirk Schwyz müssen sich die Schüler je nach Wohnort mit einem anderen Schulmodell arrangieren. Grund dafür ist meist der fehlende Platz. In Schwyz müsste für das kooperative Modell sogar ein neues Schulhaus her. Silvia Camenzind 18.08.2021, 11.24 Uhr

Spätestens, wenn der Stundenplan für das neue Schuljahr bekannt ist, befassen sich die Eltern mit der Klasse, in der ihr Nachwuchs ab nächster Woche unterrichtet wird. Nun haben Eltern festgestellt, dass sie im Bezirk Schwyz je nach Wohnort auf der Sekundarstufe I mit einem anderen Schulmodell konfrontiert sind, wie der «Bote» berichtet.

Das kooperative Schulmodell werde an vier von sieben Standorten ange­boten, nicht aber in Schwyz, Brunnen und Muotathal. Was heisst das konkret? Ein Schüler in Steinen, Oberarth, Rothenthurm oder Unteriberg und der Talentklassen der MPS Schwyz, wo das kooperative Modell praktiziert wird, kann in den Fächern Mathematik, Englisch und Französisch entsprechend seiner Fähigkeiten parallel in verschiedenen Niveauklassen unterrichtet werden.

An der MPS Schwyz gibt es zwar Talentklassen, aber kein kooperatives Modell auf der Sekundarstufe I. Bild: Silvia Camenzind

Ist er gut in Mathe, besucht er diese Stunden mit den Besten, ist Französisch ein Knorz, besucht er die Stunden auf einem tieferen Niveau. Anders in Brunnen: Hier wird eine Schülerin entweder in die Sekundar- oder Realschule eingeteilt. Die anforderungsdifferenzierten Niveaugruppen sind hier nicht möglich.

Das kooperative Modell braucht mehr Platz

Im kleinen Raum eines Bezirks gibt es also verschiedene Modelle. Wird das kooperative Modell bald auch in Schwyz, Brunnen und Muotathal angeboten werden können? Peter Geisser, Schulpräsident des Bezirks Schwyz, antwortet darauf, dass der Bezirk offen sei für beide Modelle. Aber es sei auch eine Frage des dazu nötigen Schulraums: «In Schwyz müssten wir dafür ein neues Schulhaus bauen.» Denn das kooperative Modell brauche mehr Schulraum.

Geisser findet den Niveau-Unterricht grundsätzlich ein gutes Modell, ist aber überzeugt, dass die Schülerinnen und Schüler, die den Unterricht in der Sekundar-, Real- oder Werkschule besuchen, auf ihrem Bildungsweg keine Nachteile erfahren.

Beide Modelle im Kanton Schwyz möglich

Peter Geisser weist auf die Möglichkeit eines Klassenwechsels auch im herkömmlichen Schulmodell hin. Nach einem Jahr in der Realschule kann bei guten Leistungen in die Sekundarschule gewechselt werden.

Rechtlich ist die Sachlage klar: Den Trägern der Schulen stehen zwei Modelle zur Verfügung. Die Sekundarstufe I kann gemäss geltender Regelung entweder dreiteilig mit den drei Stammklassen Sekundar-, Real- und Werkschule oder kooperativ mit drei Stammklassen (höhere, mittlere oder Grundansprüche) und mit zwei Niveauklassen in ausgewählten Fächern geführt werden. Laut Geisser gibt es aktuell eine kantonale Arbeitsgruppe, die sich der Thematik Schulmodelle auf der Sekundarstufe I annimmt.