Kanton Schwyz: GLP nominiert Ursula Lindauer als Regierungsrätin

Kanton Schwyz Die Grünliberalen senden Ursula Lindauer in die Regierungsratswahlen Die Mitglieder der GLP haben Ursula Lindauer einstimmig als Kandidatin für die Regierungsratswahlen vom 25. September 2022 nominiert. 24.06.2022, 16.45 Uhr

An einer ausserordentlichen Nominationsversammlung in Bäch haben sich die Mitglieder der GLP einstimmig für eine Regierungsrats-Kandidatin entschieden: Ursula Louise Lindauer wird am 25. September für die Grünliberalen ins Rennen gehen, wie es in einer Mitteilung heisst.