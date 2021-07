Unwetter im Kanton Schwyz

Kanton Schwyz Die Hochwasser-Zwischenbilanz: 200 Notrufe, Rutsch in Fallenbach, Gersauer- und Lauerzerstrasse zu Zuerst Hagel, dann starker Regen: Nach einem weiteren intensiven Gewitter sind am Montagnachmittag in Schwyz und Umgebung viele Alarmmeldungen eingegangen. Das Strassennetz war zum Feierabend wegen Sperrungen überlastet. 26.07.2021, 18.04 Uhr

Es stehen grössere Räumungsarbeiten an. Bild: Nadia von Euw (Bote der Urschweiz)

Am Montagnachmittag zog ein starkes Gewitter über Innerschwyz. Hier Eindrücke aus Seewen um 15.15 Uhr, als sich der Hagel langsam in Regen verwandelte:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Kapo Schwyz schreibt: «In der Zeit von 15.15 Uhr bis 17.00 Uhr gingen bei der Kantonspolizei über 200 Notrufe ein.» Diese betrafen hauptsächlich überflutete und verschüttete Strassen, Wassereinbruch in Gebäuden, kleine Erdrutsche und umgestürzte Bäume. In den Bezirken Schwyz, Einsiedeln und March stehen über 15 Feuerwehren und Unterhaltsdienste im Einsatz. Meldungen über verletzte Personen liegen nicht vor.

Es gab innert Minuten Meldungen über überflutete Keller und Garagen. Es mussten unter anderem die Feuerwehren von Schwyz, Steinen, Lauerz, Brunnen, Sattel, Rothenthurm, Einsiedeln und diverse Ausserschwyzer Korps ausrücken. Lauerz ist nur noch von Goldau her erreichbar. Die Arther Feuerwehr leistet Nachbarhilfe. Der Parkplatz bei der Insel Schwanau steht unter Wasser.

Ein grosser Rutsch versperrt beim Eichwald die Strecke zwischen Gersau und Brunnen. Die Aufräumarbeiten dürften längere Zeit in Anspruch nehmen.

Regenwasser blockierte den Anschluss zum Autobahn-Anschluss in Seewen, zuerst in beide Richtungen, später nur noch in Richtung Autobahn. Bei der Bahnunterführung steckte ein Auto im hohen Wasser fest. Die alternative Zufahrt über Unterseewen war gegen Feierabend hin zusehends überlastet. Im Kantonshauptort standen mehrere Strassen unter Wasser, etwa hier beim Sonnenplätzli:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Land unter auch beim Dorfbach in Schwyz. Die Strasse nach Rickenbach ist überflutet:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Erneut hat es auch am Montag den mittleren Kantonsteil übel erwischt. Die Einsiedler Feuerwehr steht an mehreren Orten gleichzeitig im Einsatz. Die Alp donnerte bedrohlich durchs Klosterdorf. Hier Leseraufnahmen:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die neusten Infos der Kantonspolizei Schwyz

Aufgrund des heftigen Gewitters vom Montagnachmittag sind aktuell folgende Strassenabschnitte bis auf weiteres gesperrt:

Kantonsstrasse zwischen Brunnen und Gersau (Bereich Fallenbach)



Seestrasse zwischen Seewen und Lauerz



Zudem ist auf den Strassen im Raum Gersau - Brunnen - Schwyz - Lauerz - Steinen - Sattel mit Behinderungen zu rechnen.

(gh/Bote der Urschweiz)