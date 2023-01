Drei Verletzte bei Kollision auf dem Seedamm im Kanton Schwyz

Kanton Schwyz Drei Verletzte bei Kollision auf dem Seedamm – darunter zwei Kinder Bei einer Kollision zwischen zwei Autos auf dem schneebedeckten Seedamm in Hurden sind zwei Kinder und eine 17-jährige Beifahrerin verletzt worden. Die Ambulanz brachte alle drei Verletzten ins Spital. 19.01.2023, 09.07 Uhr

Der Unfall ereignete sich auf dem schneebedeckten Seedamm. Bild: Kapo Schwyz

Eine 39-jährige Frau fuhr am Mittwochnachmittag auf der Seedammstrasse in Richtung Rapperswil, als sie wegen einer Kolonne abbremsen musste. Dabei geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Schwyzer Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.