Der Brunner SVP-Regierungsrat André Rüegsegger im Interview

KANTON SCHWYZ «Ein Revoluzzer war ich nie»: Der neue Landammann im Interview Der Brunner André Rüegsegger kandidierte für die Junge CVP als Nationalrat, nun ist er SVP-Regierungsrat und Landammann. Interview: Jürg auf der Maur Jetzt kommentieren 03.07.2022, 21.31 Uhr

André Rüegsegger, der neue Landammann, hofft, dass seine Dossiers unter den zusätzlichen Aufgaben nicht zu kurz kommen. Bild: Flurina Valsecchi

Konnten Sie sich als 20-Jähriger vorstellen, Landammann zu werden?

Nein, so weit habe ich damals nicht gedacht. In diesem Alter denkt man ja kurzfristiger. Aber Politik und das Weltgeschehen haben mich schon damals stark interessiert. Und ich habe bereits in Kommissionen mitgearbeitet.

Und als damaliger Kandidat für einen CVP-Nationalratssitz?

Nein, damals, im Jahr 1999, stand bei mir die Bundespolitik im Zentrum des Interesses. Ich wurde durch die EU-Frage und die aufkommende Migrationsdebatte politisiert, die Kantonspolitik war für mich noch etwas weniger fassbar.

Angenommen, Sie wären CVP-Nationalrat geworden. Wären Sie heute noch CVP-Mitglied?

Ich war immer sehr bürgerlich eingestellt. Damals gab es in Ingenbohl noch keine SVP. Und wer nicht einen speziellen Bezug zur Wirtschaft hatte, ging für gewöhnlich in die CVP.

Die SP kam für Sie nie infrage? Gabs keinen revoltierenden Rüegsegger?

Ich war als Kind und Jugendlicher sicher immer für deutliche Worte zu haben. Ich wagte immer, das zu sagen, was ich dachte. Aber ein Revoluzzer war ich nie.

Was bedeutet Ihnen jetzt die Wahl zum Landammann?

Ich habe nie darauf hingearbeitet. Wer in die Regierung gewählt und später bestätigt wird, wird früher oder später Landammann. Es ist so eine Art Alterserscheinung.

Keine intensiven Gefühle, keine emotionalen, hehren Momente?

Natürlich bedeutet dieses Amt eine grosse Ehre, ich begegne ihm mit Respekt und Demut. Daneben möchte ich aber einfach meine Arbeit als Regierungsrat gut machen.

Was ist denn Ihr Ziel als Landammann? Wollen Sie das Image des Kantons verbessern?

Ich nehme das Image unseres Kantons als sehr positiv wahr. Wir reden uns teilweise selber ein, hinterwäldlerisch zu sein. Das empfinde ich erstens selber nicht so. Und zweitens höre ich das auch von aussen nicht. Im Gegenteil. Wir leben in einer schnelllebigen Zeit, und gerade deshalb wird der Kanton Schwyz als sympathisch gesehen. Als Kanton, der noch zu seinen Traditionen und Werten steht und bodenständig auftritt.

Das Verhältnis zwischen Staat und Bürgern ist – auch nach Corona – gut?

Corona war eine schwierige Zeit, mit vielen Enttäuschungen und Frustrationen auf verschiedenen Seiten. In anderen Kantonen und vor allem im Ausland waren die Massnahmen zum Teil aber noch deutlich härter. Ich denke, wir haben es im Kanton Schwyz insgesamt nicht so schlecht gemacht. Wir agierten in der Krise nach Schwyzerart und haben versucht, zurückhaltend zu handeln und auf die unterschiedlichen Meinungen so gut wie möglich Rücksicht zu nehmen.

Sie sagen, Sie seien gerne Regierungsrat, und geben sich gegenüber einem Mandat in Bern zurückhaltend. Tun Sie das wirklich? Sie erscheinen im Kantonsrat manchmal etwas dünnhäutig.

Ich würde mich weniger als dünnhäutig denn als emotional und etwas impulsiv bezeichnen. Man kann das durchaus als eine gewisse Schwäche bezeichnen. Aber ich setze mich einfach immer mit voller Kraft ein und versuche, jede mögliche Konstellation und Variante durchzudenken und mich so auf entsprechende Fragen vorzubereiten.

Aber?

Wenn dann im Kantonsrat der Eindruck erweckt wird, der Regierungsrat hätte die Geschäfte nicht umfassend geprüft, kann mich das schon mal nerven. Aber klar, man muss da auch Verständnis haben für unser Parlament, das im Milizsystem arbeitet und nicht eine Verwaltung zur Seite hat wie der Regierungsrat.

Als Kantonsrat sahen Sie das noch anders. Da gingen Sie mit der Regierung nicht mit Samthandschuhen um?

Es mag sein, dass ich damals im Ton aggressiver war als heute. Aber es ging mir immer um die Sache, auf die ich mich gut vorbereitet habe. Ich gebe aber zu: Eine grössere Gelassenheit oder Altersweisheit würde mir auch langsam gut anstehen (lacht).

Sie werden auch als Workaholic und Perfektionist bezeichnet. Sehen Sie das auch so?

Hmm. Ich mache sicher wenig Ferien. Ich arbeite nicht nur strategisch und auf Regierungsebene, sondern bearbeite auch bestimmte Dossiers selber. Und ja, was in meinem direkten Verantwortungsbereich liegt und nach aussen geht, kontrolliere ich.

Als Baudirektor liegen heikle Dossiers auf Ihrem Tisch. Wie sieht es mit dem Axen aus?

Seit ich Baudirektor bin, bleibt mir am Axen nicht viel anderes übrig, als «Gewehr bei Fuss» zu halten, weil das Verfahren immer noch vor dem Bundesverwaltungsgericht hängig ist.

Und bei der H8?

Das ist wirklich eine Leidensgeschichte. Seit 2010 ist der Kanton an der Arbeit. Es wurden immer wieder Nachbesserungen gemacht, trotzdem gab es beim Projekt keine Einigung, vor allem nicht mit den Umweltverbänden. Ich verstehe, dass ein Teil der Bürger sich ärgert. Aber die Verfahren sind einfach sehr komplex, und vor allem der Moorschutz erschwert vieles.

Aber?

Ich bin dennoch optimistisch, dass wir zu einer Lösung kommen.

Das Bundesamt für Umwelt Bafu hat Ergänzungen zur Umweltverträglichkeitsprüfung UVP verlangt. Sind da bei der Projektierung Fehler passiert?

Nein, aber die erforderlichen Ersatzmassnahmen für den Moorschutz mussten mehrmals angepasst und ausgeweitet werden, was auch zur Folge hatte, dass die ursprüngliche UVP überarbeitet werden musste.

Die Regierung könnte doch endlich einen Entscheid fassen und den Gerichtsweg beschreiten?

Diese Strategie, stärker auf Risiko zu setzen, hätte man, wenn schon, früher in Betracht ziehen müssen. Aber es hätte auch nichts gebracht, ein unausgereiftes Projekt zu verabschieden. Inzwischen erachtet aber selbst das Bafu das Projekt als bewilligungsfähig. Leider ist die Haltung der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission eine andere.

