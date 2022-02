Schwyz: Gehen Beamte an die Fasnacht?

Kanton Schwyz Ein Wink an Fasnächtler? Eine amtliche Mitteilung der kantonalen Verwaltung schürt Hoffnungen. Kommt es jetzt zu einer fast ganz normalen Fasnacht? Die Schwyzer Staatskanzlei nimmt Stellung. Erhard Gick Jetzt kommentieren 05.02.2022

Exklusiv für Abonnenten

Eintrag im Schwyzer Amtsblatt. Bild: Screenshot Erhard Gick, Bote der Urschweiz

Fasnacht abgesagt. Kein Umzug. Nachrichten wie diese überraschten in den letzten Tagen und Wochen kaum mehr, auch wenn darob das fasnächtliche Herz zu bluten begann. Die Lockerungen des Bundesrates dieser Woche machen jetzt Hoffnung, dass wenigstens ein Teil der «närrischen» Tage durchgeführt werden kann, und die Hoffnung ist gross, dass der Bundesrat, nach Konsultation der Kantone, vermutlich noch weitere Lockerungen beschliessen wird.

Stimmen die Kantone, in unserem Fall der Kanton Schwyz, den mitunter natürlich auch mitberücksichtigten Schwyzer Fasnachtsanlässen zu, dann dürfte ein Teil der Fasnacht gerettet sein.

Ein Amtsblatt-Eintrag macht Hoffnung

Ein Eintrag im Schwyzer Amtsblatt lässt aber aufhorchen. Da heisst es wortwörtlich: «Schliessung der Büros der Kantonsverwaltung an der Fasnacht: Die Büros der kantonalen Verwaltung bleiben am Nachmittag des Schmutzigen Donnerstags, 24. Februar 2022, sowie am Güdelmontag und Güdeldienstag, 28. Februar und 1. März 2022, für den Publikumsverkehr geschlossen (über die Telefonzentrale werden keine Anrufe entgegengenommen).»

Geht die kantonale Verwaltung an die Fasnacht? Dazu Anton Waldvogel, Leiter der Schwyzer Staatskanzlei gegenüber dem Boten der Urschweiz: «Der Regierungsrat hat beschlossen, an der Tradition der geschlossenen Verwaltung festzuhalten. Sie besteht seit 1991.» Im letzten Jahr blieben, in Ausnahme dieser Tradition, die Büros offen – pandemiebedingt. Wie geht das jetzt? Ganz einfach, wie Anton Waldvogel auf Anfrage bestätigt. «Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an die Fasnacht gehen wollen, müssen entweder Überzeit einziehen oder freinehmen. Für alle anderen ist es ein ganz normaler Arbeitstag», sagt Anton Waldvogel weiter, aber die Büros bleiben so oder so zu.

Manch ein Fasnächtler ist da geneigt, anzunehmen, dass die Schwyzer Regierung in weiser Voraussicht närrischer Besuche und abwesender Mitarbeiter die Türen geschlossen lässt. Und so ist anzunehmen, dass der Rettungsanker für die Fasnacht 2022 geworfen werden darf.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen