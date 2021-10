Schwyz: Skifahren und Schlitteln nur mit Zertifikat?

Kanton Schwyz «Eine Zertifikatspflicht in den Wintersportgebieten wäre verhältnismässig übertrieben» Ins Bergrestaurant geht es diese Wintersaison nur mit Zertifikat. Noch ist unklar, ob es ein solches auch für das Skigebiet braucht. Die Schwyzer Skigebiete warten auf eine Lösung. Petra Imsand Jetzt kommentieren 05.10.2021, 21.20 Uhr

Kann man auf der Rigi zukünftig nur noch mit Zertifikat Schlitteln gehen? Bild: Chris Iseli (Rigi, 25. März 2008)

«Die Bergbahnen sind bereit für die Sommersaison – gut geschützt in die Berge.» So steht es zurzeit auf der Seite von Seilbahnen Schweiz. Bezüglich kommender Wintersaison ist der Verband weniger klar mit seinen Ansagen – noch.

Die Verhandlungen mit dem Bund laufen. Unisono wird vonseiten der Branche Planungssicherheit gewünscht. Die brennende Frage auch für Wintersportler: Erhalten diesen Winter nur Geimpfte, Getestete oder Genesene Zugang zu den Skigebieten?

Kapazitätsbeschränkungen sind keine Lösung für die Zukunft

Bereits vergangene Saison haben die Skigebiete bewiesen, dass sie «Corona können». Remo Gwerder, Geschäftsleiter der Rotenfluebahn Mythenregion AG, sieht, gestützt auf die Erfahrungen des letzten Winter, eine Kapazitätsbeschränkung nicht als Lösung für die Zukunft. Bezüglich 3G-Regel im Skigebiet ist er mit Verweis auf den Kontrollaufwand und die verschiedenen Zugänge zu den Transportanlagen skeptisch.

«Wir können uns gut vorstellen, unsere Gäste analog den ÖV-Richtlinien zu transportieren», so Gwerder.

«Wir hoffen, dass wir ihnen ein tolles Wintersportvergnügen mit möglichst wenigen Einschränkungen bieten können.»

Kontrolle der Zertifikate wäre sehr aufwendig

Auf das Bundesgesetz über die Personenbeförderung verweist auch Urs Keller, Geschäftsführer der Hoch-Ybrig AG. «Es wäre nicht nachvollziehbar, weshalb es im Skigebiet ein Zertifikat bräuchte und beispielsweise im Zug, Bus, Tram oder auf dem Schiff nicht. Eine Zertifikatspflicht in den Wintersportgebieten wäre verhältnismässig übertrieben», so Keller. Auch für ihn wäre der tägliche Kontrollaufwand für die Bergbahnunternehmen der wohl grösste Nachteil und rechtlich umstritten, sollte die 3G-Regel eingeführt werden. «Gemäss Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage Art. 5 können wir Bergbahnen nur auf die Zertifikatspflicht hinweisen, jedoch dürfen wir keine weiteren Massnahmen ergreifen wie beispielsweise Transportverweigerung, weil wir dann gegen das Personenbeförderungsgesetz verstossen würden. Weiter gehende Massnahmen dürfte somit nur die Polizei ergreifen», führt Keller aus.

Zurückhaltender äussert sich Sandro Widmer, Leiter Marketing und Sales Stoosbahnen. «Die Bergbahnbranche strebt eine schweizweit einheitliche Lösung an.» Man blicke zuversichtlich auf die kommende Wintersaison. «Die Schutzkonzepte haben letzten Winter funktioniert, und damit ist eine gute Grundlage für einen sicheren Wintersportbetrieb vorhanden. Egal, wie die Schutzmassnahmen sein werden, wir werden diese angehen, um unseren Gästen ein sicheres und möglichst angenehmes Wintersportvergnügen anbieten zu können», so Widmer.

Verschiedene Szenarien werden betrachtet

Auch im Gebiet Sattel-Hochstuckli wäre der Kontroll- und Personalaufwand mit Zertifikatspflicht höher, gibt Theo Baumann, Geschäftsführer der Sattel-Hochstuckli AG, zu bedenken. «Ich vermute, dass es bei einer Zertifikatspflicht weniger Gäste aus dem Kanton Schwyz geben könnte.» Nun müssten verschiedene Szenarien mit den Hauptvariablen «Impfquote» und «Belegung der Intensivstationen» betrachtet werden. «Darauf basierend können BAG-Massnahmen oder kantonale Vorgaben erfolgen, die wir auch umsetzen werden», betont Baumann.

Auch die Verantwortlichen der Rigi Bahnen AG wünschen sich mit Blick auf die kommende Wintersaison für alle Wintersportgebiete der Schweiz eine einheitliche Regelung. «So können sich die Gäste einfach an einem System orientieren und informieren», betont Ivan Steiner, Leiter Marketing und Verkauf bei der Rigi Bahnen AG. Da die Zubringerbahnen zum Wintersportgebiet, das heisst die Zahnradbahnen und Luftseilbahnen, vollständig dem öffentlichen Verkehr angeschlossen sind, orientieren sie sich an den Schutzkonzepten des öffentlichen Verkehrs. Aktuell heisst das Maskenpflicht für alle Passagiere, aber keine Zertifikatspflicht.

Ob die Schweiz dem Beispiel aus Österreich oder Italien folgt, bleibt vorerst also noch unklar. Denn wer dort Ski fahren will, muss ein Zertifikat vorlegen. Hierzulande dauern die Verhandlungen der Schweizer Bergbahnen mit dem Bund an.