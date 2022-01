Schwyz: Lauerzer Eisschicht richtet Schaden auf dem See an

Kanton Schwyz Eisschicht auf dem Lauerzersee richtet grossen Schaden an Beide Stege auf der Insel Schwanau müssen saniert werden. Der Eisdruck hat den Prellpfählen auf der Staatsinsel zugesetzt. Die Reparaturkosten gehen in einen fünfstelligen Betrag. Erhard Gick Jetzt kommentieren 31.01.2022

Idyllisches Bild der Insel Schwanau, eingepackt in einem Eispanzer: Die beiden Schiffsanlegestellen links und vorne an der Insel müssen saniert werden. Das Eis hat ihnen zugesetzt. Bild: Erhard Gick

Die Insel Schwanau liegt derzeit, von einem Eispanzer umgeben, ganz friedlich im Lauerzersee. Es ist ein herrliches fotografisches Motiv bei schönen wie auch bei nebligen Wetterverhältnissen. Das Eis hat aber auch seine Tücken. Es hat den beiden Schiffsanlegestellen auf der Insel mächtig zugesetzt. Der Kanton Schwyz, als Eigentümer der Insel, muss beide Landestege sanieren. Ein entsprechendes Baugesuch hat das kantonale Hochbauamt beziehungsweise das zuständige Verkehrsamt ausgeschrieben.

«Die beiden inselseitigen Anlegestellen müssen aufgrund von Eisdruckschäden instandgesetzt werden», sagt Peter Wespi, Amtsvorsteher des Verkehrsamts des Kantons Schwyz, auf Anfrage des «Bote der Urschweiz». Vor wenigen Jahren wurde die gesamte Insel inklusive der Landungsstege umfangreich saniert, wobei der seitliche Landungssteg neu gebaut wurde. Der Landungssteg gegenüber der Kantonsstrasse sowie der behindertengerechte seitliche Zugang zur Insel wurden mit der Sanierung der Gebäude erneuert.

Stellt sich die Frage, ob nur diese beiden Anlegestellen betroffen sind. Dazu Peter Wespi: «Die landseitige Steganlage ist nicht betroffen.» Es sei auch kein baulicher Mangel, wird betont, aber das Eis war in diesem Fall stärker als die künstlichen Bauten. «Sowohl die landseitige als auch die beiden inselseitigen Anlegestellen erfüllen die Anforderungen nach wie vor», hält Peter Wespi ausdrücklich fest.

Publikumssteg ist von der Sanierung nicht betroffen

Was also hat der Kanton bei der Sanierung der beiden Stege genau vor? «Die Instandsetzung beinhaltet die Behebung von Eisdruckschäden. Konkret geht es darum, einzelne schiefe Prellpfähle zu richten beziehungsweise teilweise neu zu rammen. Zusätzlich müssen einzelne verbogene Querstreben ersetzt werden. Um inskünftig weitere Schäden möglichst vermeiden zu können, werden die Prellpfähle ausbetoniert und teilweise zusätzliche Querstreben angebracht», führt Amtsvorsteher Peter Wespi weiter aus. An der zum Landsteg zugerichteten Anlage befindet sich auch eine Anlegemöglichkeit für die übrigen Boote. Dieser Publikumssteg müsse aber nicht saniert werden.

Gemäss Wespis Ausführungen halten sich allerdings die Kosten für die Sanierung in einem verhältnismässig bescheidenen Rahmen. «Die Kosten belaufen sich auf rund 48’000 Franken. Die Instandsetzung der Pfähle und der Querstreben ist durch Versicherungsleistungen gedeckt. Das Ausbetonieren und die zusätzlichen Verstärkungen gehen zulasten des Kantons.»

Die Arbeiten können natürlich aus verschiedenen Gründen nicht sofort angegangen werden. Denn derzeit verhindert eine Eisschicht, welche die ganze Insel umgibt, eine Intervention. Wann also werden die Sanierungsarbeiten angepackt? Gemäss Auskunft von Peter Wespi sollen die Arbeiten nach Erhalt der Baubewilligung diesen Frühling ausgeführt werden. Vorbehalten bleiben allerdings Auflagen in der Baubewilligung.

