Kanton Schwyz: Eltern haben Angst um Kinder – Polizei entwarnt

Kanton Schwyz Eltern haben Angst um ihre Kinder: Die Polizei gibt Entwarnung Ein fremdes Paar wolle in Ausserschwyz Kinder ins Auto locken, wird in in den sozialen Medien erzählt. Die Schwyzer Polizei traf Abklärungen und hat keine Hinweise auf eine Gefährdung. Geri Holdener 02.11.2022, 08.34 Uhr

Aufregung auf WhatsApp & Co. in den letzten Tagen im äusseren Kantonsteil von Schwyz. Im Raum Lachen und Galgenen sollen ein Mann und eine Frau in einem roten Wagen Kinder ansprechen. Man frage die Kleinen, ob sie mit dem Auto nach Hause wollen. Die Polizei habe mehrere Vorfälle bestätigt. Die Warnungen verbreiteten sich unter besorgten Eltern wie ein Lauffeuer.

Am Dienstagabend sah sich die Kantonspolizei Schwyz veranlasst, auf Facebook offizielle Informationen zu veröffentlichen. Es heisst wörtlich: «Bis dato gingen bei uns keine Meldungen ein, die Anlass zu Besorgnis geben oder nach erhöhten Vorsichtsmassnahmen verlangen.» Es gebe aktuell keine konkreten Hinweise, dass für Kinder im Bezirk March eine tatsächliche Gefahr durch Kontaktaufnahme seitens Erwachsener bestehe. Verdächtiges sollte sofort der Polizei gemeldet werden. Eine Broschüre hilft Eltern in Sorge weiter.

Gerade zum Schulbeginn sind Eltern besonders sensibilisiert auf mögliche Entführungen. Die Polizei warnt aber vor Hysterie. (Symbolbild: Keystone/Dominic Favre)

Der Fall erinnert an eine Episode vor ein paar Jahren in Schwyz. Damals war die Rede von einem Mann in einem roten Cabrio, der angeblich Kinder ins Auto locken wollte. Polizeiliche Abklärungen haben damals rasch gezeigt, es bestand keine Gefahr. Erst letzte Woche sagte Polizeisprecher David Mynall kurz vor seinem Jobwechsel im «Bote»-Interview: «Fakt in diesem Fall war, dass wir sehr schnell gewusst haben, dass das ein total harmloses Ereignis gewesen war.»

Auch wenn es gut gemeint ist, das Teilen solcher Warnungen auf Social Media ist eine heikle Angelegenheit. Schnell können die Hinweise viral gehen und der Bevölkerung einen Schrecken einjagen. Es entsteht eine Dynamik, die nur noch schwer zu kontrollieren ist.

