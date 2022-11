Tag der Pausenmilch löst in Ingenbohl emotionale Debatte aus

Kanton Schwyz Emotionale Debatte zum Tag der Pausenmilch Knatsch um die Verteilung der Pausenmilch: Die Ingenbohler Bäuerinnen geben sich kämpferisch. Damian Bürgi Jetzt kommentieren 04.11.2022, 22.34 Uhr

Tausende von Milchportionen wurden am vergangenen Donnerstag schweizweit ausgeschenkt. Bild: PD / Bote der Urschweiz

Nachdem die Schulleitung der Gemeindeschule Ingenbohl in Absprache mit den Lehrpersonen entschieden hatte, auf den Tag der Pausenmilch zu verzichten, wurden die Landfrauen aktiv und suchten das Gespräch. Auf Nachfrage bestätigt die Schulleitung, dass ein Beschluss vom letzten Schuljahr nun umgesetzt wurde. Zur Absetzung des Anlasses erklärt Claudia Fischlin, ehemalige Ortsvorsteherin der Bäuerinnen Ingenbohl: «Mehrere überraschte Lehrpersonen haben bei uns nachgefragt, weshalb die Veranstaltung abgesetzt wurde, zumal wir von diesen nie negative Feedbacks bezüglich der Durchführung erhalten haben.»

Für Fischlin und ihre Kolleginnen ist der Anlass wichtig, um den Kindern einen Anschluss zur Landwirtschaft zu bieten, damit diese die Herkunft der täglich konsumierten Nahrungsmittel besser verstehen können. Verteilen konnten sie die Pausenmilch dann an der Mittelpunktschule (MPS) Ingenbohl-Brunnen. Wie die Schulleitung ausführt, wurde im Gegenzug das Projekt Schub «Schule auf dem Bauernhof» von den Bäuerinnen ins Gespräch gebracht und in Absprache mit ihnen das Angebot mit der Lehrerschaft besprochen.

Die Bäuerinnnen Claudia Fischlin (links) und Irene Inderbitzin engagierten sich bei der Verteilung der Pausenmilch an der MPS Ingenbohl. Bild: Claudia Fischlin / Bote der Urschweiz

Swissmilk organisiert seit mehreren Jahren in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverband (SBLV) den Tag der Pausenmilch. An zahlreichen Schulen betreuen Landfrauen und Bäuerinnen Standorte zur Verteilung von Milchportionen während der Schulpausen. Wie der Verband mitteilt, wurden am vergangenen Donnerstag Milchportionen an ungefähr 8000 Schülerinnen und Schüler an rund 60 Standorten im Kanton Schwyz während den Pausen verteilt.

Pausenmilch in den Schwyzer Gemeinden

Die Interesse an der Durchführung des Anlasses nimmt teilweise an den Schwyzer Schulen ab. Die Mittelpunktschule Steinen bestätigt auf Anfrage, dass die Landfrauen und Bäuerinnen selbst entschieden haben, auf die Organisation des Anlasses zu verzichten. Grund dafür ist vor allem die geringe Nachfrage nach Pausenmilch. An den Gemeindeschulen in Arth, Oberarth und Goldau gibt es bereits seit mehreren Jahren keine Pausenmilch mehr.

Ähnlich wie in Steinen blieb die Organisation durch die Bäuerinnen und Landfrauen aus, und die Schule habe diese auch nicht übernommen, bestätigt Schulleiter Christian Neff. Entspannt zeigt sich die Situation ebenfalls bei den Gemeindeschulen von Schwyz. Stefan Kälin, Abteilungsleiter Bildung bei der Gemeinde Schwyz, erläutert: «Es gibt kein Verbot zur Durchführung des Tages der Pausenmilch, der Entscheid wird den fünf Schulkreisen selbst überlassen; an der Herrengasse hat der Anlass am vergangenen Donnerstag beispielsweise erneut stattgefunden.»

Werbung – ja oder nein?

Einer der Hauptkritikpunkte des Anlasses war bereits in der Vergangenheit der Vorwurf, dass dieser generell eine Werbeveranstaltung für Milch sei. «Natürlich wird den Kindern die Wahl gelassen, ob sie die Milch konsumieren wollen oder nicht, trotzdem wird das Produkt dabei aktiv beworben», erklärt Dominik Zgraggen, Präsident von Vegan-Schwyz. Diese Einwände scheint Swissmilk zu kennen und betont in dem offiziellen Schreiben «gute Gründe für den Tag der Pausenmilch», dass der Anlass keine Werbung sei, weil man keine Marke, sondern die ganze Palette der einheimischen Milch und Milchprodukte vertrete.

Besuche und Veranstaltungen finden generell bei den Schulen immer weniger oft Anklang. So können in den Gemeindeschulen Arth, Oberarth und Goldau zum Beispiel Blauring, Jungwacht und die Pfadi nur noch an Randunterrichtszeiten sowie in den fünf Schulkreisen der Gemeinde Schwyz während den Pausen den Schülerinnen und Schülern einen Beitritt schmackhaft machen.

