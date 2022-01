Der Schwyzer Bildungsdirektor Michael Stähli im Interview

Kanton Schwyz «Erlaubt es die Situation, werden wir die Massnahmen lockern» Bildungsdirektor Michael Stähli nimmt im Interview Stellung zur grossen Demo in Schwyz und zur Maskenpflicht. Flurina Valsecchi Jetzt kommentieren 27.01.2022, 11.21 Uhr

Am Montagabend demonstrierten in Schwyz rund tausend Personen gegen die Corona-Massnahmen an den Schulen. Haben Sie mit einem solch grossen Aufmarsch gerechnet?

Bildungsdirektor Michael Stähli. Bild: Bote der Urschweiz

Angesichts des breiten Aufrufs auf vielen Kanälen und der bewusst angeheizten Stimmungsmache war dies nicht überraschend. Viele – so auch die Referenten – waren nicht Schwyzer, sondern Kundgebungstouristen aus anderen Kantonen. Wenn gefragt wird, wo denn das Kollegium in Schwyz sei, spricht das für sich.

Trotzdem, offenbar ist die Unzufriedenheit mit den Entscheidungen des Bildungsdepartements nach wie vor sehr gross.

Seit Beginn der Pandemie sind die Schulen im Fokus und ebenso die Kritik zu den Massnahmen, die für die einen zu wenig weit und für die andern viel zu weit gehen. Das Infektionsgeschehen hat sich nach einem gewissen Durchimpfungsgrad bei den Erwachsenen auf die Kinder und Jugendlichen verlagert. Die seit November 2021 hohen Fallzahlen, insbesondere auf der Volksschulstufe, bestätigen dies. Unser Auftrag, Bildung vor Ort in den Schulen sicherzustellen, konnte seit Mai 2020 jedoch stets erfüllt werden.

Ihre Massnahmen seien übertrieben, so lautet der Vorwurf der Kritiker.

Auch wenn das Maskentragen für uns alle unangenehm ist, so ist diese temporär angeordnete Massnahme die kleinere Einschränkung, als es Schulschliessungen wären. Wir haben grosse Primarschulen mit rund 800 Schülerinnen und Schülern, wovon lediglich eine Handvoll Kinder die Maske zum Teil aus medizinischen Gründen nicht tragen. Wo die Kinder aus anderen Gründen Probleme mit den Masken haben, sind vielfach die Eltern dieser Kinder die Problemverursacher.

Haben Sie mit den Organisatoren des Protestmarsches vom Montag gesprochen?

Nein, ihre Anliegen und auch ihre eindimensionale Sichtweise sind uns bekannt. Wir sind im stetigen Austausch mit den Bildungsverantwortlichen aller Schulstufen, welche die Realität im Schulalltag täglich mitbekommen und die situationsgerechten Massnahmen an den Schulen unterstützen.

In Zürich wurden die Spucktests an den Schulen eingestellt, weil die Labors die Resultate nicht mehr in vernünftiger Zeit liefern können. Wie ist die Situation aktuell in Schwyz?

Auch wir sind mit der bisherigen Abwicklung aus dem gleichen Grund wie die Zürcher unzufrieden. Das System des repetitiven Testens wird in diesen Tagen optimiert. So soll die Übermittlung der Testergebnisse in einem Zeitraum sichergestellt werden, der zur Eindämmung von Omikron auch tatsächlich nützlich ist.

Wann werden Sie die Corona- Regeln an den Schwyzer Schulen lockern?

Die Anpassung der Massnahmen ist abhängig von der weiteren Lageentwicklung an unseren Schulen und von den Entscheiden auf nationaler Ebene. Das Bildungsdepartement nimmt jede Woche eine Lagebeurteilung vor. Erlaubt es die Situation an den Schulen, werden wir die Massnahmen lockern.

