Groser Mythen: Erste Besucher begeben sich in Gefahr

Kanton Schwyz Erste Besucher auf dem Mythen: Ein lebensgefährliches Unterfangen Erhard Gick 25.03.2022, 19.51 Uhr

Spuren auf dem Grossen Mythen im Schnee. Das Begehen des Weges ohne entsprechende Erfahrung ist mit grossen Risiken verbunden. Bild: Agnieszka Wysoczynska

Die Spuren auf dem Grossen Mythen sind eindeutig. Mehrere Berggänger haben den Schwyzer Hausberg in den letzten Tagen besucht. «Das ist durchaus möglich», sagt der Präsident der Mythenfreunde, Hans Reichmuth. Der Verein der Mythenfreunde ist für den Unterhalt des Bergwegs auf dem Schwyzer Hausberg zuständig. Sein «durchaus» belegt er aber mit einem grossen Fragezeichen. «Wir raten davon ab, jetzt auf den Grossen Mythen zu steigen. Es liegt auf der Schattenseite zu viel Schnee.»

Das ganze Gebiet um den Grossen Mythen, der Berg selbst und auch das Rayon um den Kleinen Mythen und der Haggenspitz liegen im eidgenössischen Jagdbanngebiet. Das Betreten ist teilweise untersagt. «Wenn es die Witterungsverhältnisse erlauben, darf man das entsprechende Gebiet betreten, wenn man sich auf den ausgeschiedenen Winterwanderwegen bewegt», sagt Manuel Wyss, Abteilungsleiter Jagd und Wildtiere beim kantonalen Umweltdepartement.

Die Witterungsverhältnisse lassen es derzeit zu, dass man auf den Schwyzer Hausberg steigen könnte. Aus dieser Sicht ist es nicht problematisch, weil der grösste Teil des Grossen Mythen bereits aper ist.

Absturzgefahr im Bereich der Totenplangg bis Gipfel

Die in Seewen wohnhafte Agnieszka Wysoczynska, eine der «Gipfelstürmerinnen» und Mitglied des Hunderterclubs, ist das Begehen des Grossen My­thens mehr als gewohnt, auch unter schwierigen Bedingungen. «Es hat aber noch sehr viel Schnee im Aufstieg und auf dem Gipfel», sagt die Mythenkennerin. Konkret bestätigt sie das Argument von Mythenfreunde-Präsident Hans Reichmuth, dass das derzeitige Besteigen gefährlich ist.

Erst im oberen Bereich droht Absturzgefahr. Die Mythenfreunde raten dazu, mit dem Besteigen zuzuwarten, bis der Weg offiziell eröffnet und gesichert ist. Dann wird der Weg im oberen Bereich auch vom Schnee befreit.

Ein Augenschein auf dem Weg ab dem Grat beim Rot Nollen, über Totenplangg bis Mythengipfel zeigt, dass noch viel gefrorener Schnee auf dem Weg liegt. Ohne alpinistische Erfahrung mit entsprechender Ausrüstung ist es schlicht lebensgefährlich, den abschüssigen, rutschigen Weg zu begehen. Teilweise liegt noch so viel Schnee, dass der Weg noch zugefüllt ist.

Bezüglich Jagdbann: Die Sperrzeit für das Gebiet endet am 31. März. Dann darf das Gebiet um das Mythenmassiv wieder betreten werden. Welche Bedeutung haben aber Jagdbanngebiete? Der Kanton Schwyz fasst das so zusammen: Heute geht es in Jagdbanngebieten nicht mehr vornehmlich darum, das Schalenwild vor der Übernutzung durch den Menschen oder sogar vor Wilderei zu schützen. Jagdbanngebiete sind heute in erster Linie zu Wildvorranggebieten geworden, in denen dem Lebensraum- und Artenschutz eine besondere Bedeutung zukommt. Sie sollen die wertvollen Ökosysteme in unserer dicht genutzten Landschaft vor zu grossen Beeinträchtigungen und Störungen schützen.

