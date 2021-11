Schwyz: Brand in Garage wegen Matratze

Kanton Schwyz Feuerwehreinsatz wegen brennender Matratze in Garage Am Samstag musste die Feuerwehr Lachen wegen einer brennenden Matratze ausrücken. Infolge der Rauchentwicklung wurden einige Fahrzeuge beschädigt. 14.11.2021, 12.32 Uhr

Diese Matratze löste das Feuer aus. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Am Samstagabend, 13. November, musste die Feuerwehr Lachen um halb sieben Uhr wegen einer Rauchentwicklung zu einer Mehrfachgarage in die Spreite in Lachen aufgeboten werden. Die Einsatzkräfte konnten den Brandherd rasch lokalisieren und löschen, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt.