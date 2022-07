Kanton Schwyz Hier schlagen Pfadi, Jungwacht und Blauring ihre Zelte auf Sommerzeit ist Lagerzeit, auch für die Kinder in Innerschwyz. Eine Destination ist besonders beliebt, und ein Treffen grösser denn je. Die Übersicht. Jetzt kommentieren 10.07.2022, 09.14 Uhr

Graubünden ist dieses Jahr eine beliebte Adresse. Grafik: Bote der Urschweiz

Für über 1500 Kinder und Jugendliche im inneren Teil des Kantons Schwyz steht die schönste Saison bevor: Es ist Sommerlagerzeit. In den nächsten vier Wochen ziehen 32 Innerschwyzer Pfadi-, Jungwacht- und Blauringgruppen los in verschiedene Ecken der Schweiz, beziehen Lagerhäuser oder schlagen ihre Zelte für eine oder zwei Wochen auf. «Das Lager ist jedes Jahr das Highlight. Man ist zwei Wochen zusammen draussen und erlebt Dinge, die man sonst nicht erlebt», sagt Pascale Balmer, Abteilungsleiterin und Lagerleiterin der Pfadi Schwyz.

30’000 Pfadis gemeinsam im Lager im Goms

Den Pfadis steht dieses Jahr ein ganz besonderes Lager bevor: Vom 23. Juli bis 3. August findet das Bundeslager (Bula) statt. Rund 30’000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus 800 Gruppen der ganzen Schweiz und einige aus dem Ausland verbringen das Lager gemeinsam im Goms im Oberwallis. Ein Pfadilager dieser Dimension hat es in der Schweiz noch nie gegeben. Das letzte Bula fand 2008 in der Linthebene statt und zählte rund 25'000 Teilnehmende. Die 25-jährige Pascale Balmer erinnert sich:

«Ich war beeindruckt von den Dimensionen – so viele Pfädler an einem Ort»

Nicht nur für die Kinder sei das Bula etwas ganz Besonderes. Jetzt als Leiterin bringe so ein Grosslager natürlich auch andere Voraussetzungen für die Planung mit sich: «Es ist viel mehr vorgegeben, man kann weniger flexibel improvisieren», erklärt Pascale Balmer. Man bekomme beispielsweise Spielwiesen und Termine zugeteilt, der Menüplan musste früh festgelegt werden oder ein Konzept für die geplanten Lagerbauten auf dem eigenen Platz musste eingereicht werden.

Der Lagerplatz im Goms erstreckt sich über rund 4 Kilometer von Obergesteln bis Geschinen. Neben den allgemein genutzten Programm- und Infrastrukturflächen hat jede Einheit einen zu ihrer Grösse passenden Platz zugewiesen erhalten, wo sie ihr Lager aufschlagen kann.

Neue Kontakte werden geknüpft

Die Schwyzer Einheiten sind dabei über den ganzen Platz verteilt, wobei sich einige zu Einheiten zusammengeschlossen haben. So sind beispielsweise die beiden Wolfsstufen von Schwyz und Rothenthurm als eine Einheit im Bula, damit sie eine grössere Gruppe sind. Ebenso bilden die Piostufen (die ältesten Pfadis, bevor sie Leitende werden) von Arth-Goldau, Brunnen, Einsiedeln und Schwyz zusammen eine Einheit. Die Schwyzer Abteilungsleiterin sagt:

«Gerade auf dieser Stufe ist es eine tolle Erfahrung für die Jugendlichen, das Lager mit vielen Gleichaltrigen aus dem Kantonalverband zu verbringen und Kontakte über die eigene Abteilung hinaus zu knüpfen»

Neben den Einheiten nehmen auch Dutzende Ehemalige und teils Eltern von Schwyzer Pfadiabteilungen am Bula teil: Sie sind als Helferinnen und Helfer in den verschiedensten Bereichen – vom Auf- und Abbau über Logistik, Programm, Kommunikation, Sicherheit und Sanität bis zur Betreuung und Verpflegung der Helfenden und vielem mehr – im Einsatz. Denn für den Grossanlass sind neben der 15-köpfigen Lagerleitung, dem 600-köpfigen erweiterten OK (mova-Crew) insgesamt 5000 ehrenamtliche Helfende (Rover) vor und hinter den Kulissen im Einsatz.

Graubünden ist beliebte Sommerlagerdestination

Die knapp 1000 Jungwächtler und Blauringmädchen der 16 Innerschwyzer Scharen verbringen ihre Sommerlager in verschiedenen Teilen der Schweiz, wobei der Kanton Graubünden dieses Jahr besonders beliebt zu sein scheint: Sieben Scharen gehen ins Bündnerland, zwei ins Wallis, eine in den Kanton St. Gallen, und die restlichen bleiben in der Zentralschweiz in den Kantonen Schwyz, Luzern und Obwalden.

Egal, wo die Reise hingeht: Abenteuer, Spiel, Spass und ruhige Momente am Lagerfeuer schweissen zusammen und sorgen für unvergessliche Erinnerungen. (sig)

