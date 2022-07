Kanton Schwyz gibt sich bei der Windenergie noch neutral Auf dem Hochstuckli könnten künftig Windräder stehen. Entscheidend soll die Eignung sein. Jürg auf der Maur Jetzt kommentieren 06.07.2022

Exklusiv für Abonnenten

Im Kanton Schwyz könnte künftig auch die Windenergie Platz finden. Bild: PD

Die Richtplananpassung sieht vor, dass auch die Windenergie im Kanton Schwyz zum Thema wird. Im Vorfeld wurden unter anderem Gebiete in der Linthebene, aber auch auf dem Hochstuckli als geeignete Plätze eruiert. Im Hochstuckli gelten, so die Vorschläge des Kantons, drei Gebiete als grundsätzlich geeignet. Hier könnten dereinst Windparks für insgesamt 15 Gigawattstunden (GWh) erstellt werden, was dem jährlichen Strombedarf von rund 4300 Wohnungen entspräche.