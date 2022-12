Kanton Schwyz Gymi Immensee macht im Internat Platz für Flüchtlinge Das Gymnasium Immensee stellt einen Internatsteil für die Unterbringung von schutzsuchenden Personen aus der Ukraine zur Verfügung. 01.12.2022, 21.09 Uhr

Die Räume des Gymnasiums Immensee, die vermietet werden, befinden sich im weissen Gebäude rechts. Bild: PD

Aufgrund der geopolitischen Lage geht der Bezirk Küssnacht davon aus, dass er in den nächsten Monaten weitere 50 Personen mit Schutzstatus S aufnehmen muss. Derzeit sind Asylsuchende mit Schutzstatus S in der Asylunterkunft Luterbach in Küssnacht sowie bei Gastfamilien und in Wohnungen untergebracht.