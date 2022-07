Schwyz: Heizen mit der Agro wird teurer

Kanton Schwyz Heizen wird jetzt teurer: Die Agro Energie AG hat ein neues Kundenreglement Die Agro Energie AG aus Ibach hat ihren Kunden ein neues Reglement verschickt. Heizen kostet ab August mehr. Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 11.07.2022

Exklusiv für Abonnenten

Die Agro Energie Schwyz AG liefert Wärme in die Schwyzer Haushaltungen. Diese müssen nun mehr für den Wärmebezug bezahlen. Bild: Andreas Seeholzer

Kürzlich ist in den Briefkästen der Bezüger von Agro-Energie das neue Reglement der Agro-Energie Schwyz AG eingetroffen. Im neuen Reglement sind die Änderungen gegenüber dem bestehenden nicht ausgewiesen. Es bleibt der Kundschaft also nichts anderes übrig, als die kompliziert gehaltenen Reglemente zu vergleichen und selbst herauszufinden, was geändert hat.