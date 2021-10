Schwyz: Schönes Wetter lässt Besucherzahlen ansteigen

Kanton Schwyz Herbstferienwetter als Trost für den miserablen Sommer Die jetzigen schönen Wetterverhältnisse sind für viele Freizeitbetriebe eine kleine Wiedergutmachung nach dem verregneten Sommer. Alena Gnos Jetzt kommentieren 16.10.2021, 17.00 Uhr

In den letzten Tagen war der Besucherparkplatz des Tierparks Goldau aufgrund der vielen Gäste proppenvoll. Bild: Erhard Gick

Nachdem der Sommer mit seinen kühlen und verregneten Tagen eher enttäuschend ausgefallen war, zeigte sich der Herbst in den letzten Tagen dafür von seiner prächtigsten Seite. Passend zu den Herbstferien im Kanton Schwyz lockte es die Menschen nach draussen in die Natur und die Berge. Nicht nur für sie eine Freude, sondern auch für die Bergbahnen, den Tierpark und die Schifffahrtsgesellschaften.

Neue Jahreszeit, neues Glück: «Der Sommer war speziell, umso grösser ist die Freude am Herbstferienwetter», so Martin Langenegger von der Stoosbahnen AG. «Wir wollen das wettmachen, was wir im Sommer verloren haben», sagt auch Ivan Steiner, Leiter Marketing der Rigi Bahnen AG. Gegenüber dem Vorjahr dürften die Oktoberfrequenzen seiner Schätzung nach in diesem Jahr zwar rund 30 Prozent höher sein. «Verglichen mit den sehr guten Jahren 2018 und 2019 liegen wir allerdings rund 30 Prozent zurück», führt Ivan Steiner weiter aus. Dazu komme, dass es sich bei den meisten Rigi-Gästen um Schweizerinnen und Schweizer handle, die fast nur bei guten Wetterverhältnissen zu Berg gingen. An Schlechtwettertagen seien die Züge praktisch leer.

Wetter ist massgebend für die Besucherzahlen

Vor allem die Bergbahnen sind jeweils sehr vom Wetter abhängig. «Wir machen Geschäfte, wenn schönes Wetter ist», bringt es Theo Baumann, Geschäftsführer der Sattel-Hochstuck­li AG, auf den Punkt. Die Situation mit Corona und das schwankende Wetter nehmen direkten Einfluss auf die Besucherzahlen. Beispielsweise zählte die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) an Spitzentagen diesen Oktober rund 13000 Personen, die auf das Schiff wollten. An schlechteren Tagen waren es 2000 Gäste. Das mehrheitlich gute Wetter im Herbst stimme daher verhalten optimistisch, heisst es von Raffael Grütter, Leiter Marketing Schifffahrt der SGV.

Doch zeigt sich die Sonne, zeigen sich auch die Gäste. Besonders in den Herbstferien ist der Natur- und Tierpark Goldau ein beliebtes Ausflugsziel. Die vollen Parkplätze vor dem Tierpark diese Woche haben das nur noch bestätigt. Sie seien zufrieden und positiv überrascht, lautet das Fazit von Rahel Keller, Leiterin Marketing und Verkauf des Tierparks. «Wir merken immer, wenn Ferien sind. Vor allem, wenn das Wetter gut ist, also perfektes Tierpark-­Wetter herrscht.»

Alle Betriebe hoffen darauf, dass dieses herbstliche Hoch noch einige Zeit anhält. Martin Langenegger zeigt sich gelassen: «Wir sind grundsätzlich optimistisch und guten Mutes.» Die Hoffnung besteht, dass es, wenn die kalten Wintertage ins Land ziehen, auch dann noch ein paar Sonnenstrahlen gibt.

«Wenn es schönes Wetter und Gäste am Berg hat, dann bin ich glücklich», sagt Theo Baumann. «Ich bin zuversichtlich und hoffe auf einen kalten Winter mit viel Schnee.»