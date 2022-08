Kanton Schwyz Im Hoch-Ybrig entsteht ein neuer Skilift Am neuen Fuederegg-Lift laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Vor wenigen Tagen wurde das Seil eingezogen. Patrizia Baumgartner Jetzt kommentieren 18.08.2022, 19.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anfang letzter Woche wurden die Masten für den neuen Lift montiert. Bild: PD

Der Rückbau des über 50-jährigen Fuederegg-Tellerlilifts passierte in rekordverdächtig kurzer Zeit – nämlich an einem einzigen Tag. Direkt nach Saisonende wurden im vergangenen Frühling die Seile entfernt, alle Masten abgebrannt und gefällt sowie auf der bestehenden Schneedecke bodenschonend abtransportiert. Die alten Stützen wurden dann für ein neues Alpgebäude in der Chäseren weiterverwendet.

Die Baubewilligung für den neuen Fuederegg-Lift ist zwar bereits im Laufe des letzten Jahres im Hoch-Ybrig eingetroffen, jedoch zu spät, um diesen vor dem Winter 2021/22 noch zu erstellen.

Anfang letzter Woche wurden am neuen Schlepplift jedoch grosse Fortschritte erzielt: Am Montag wurde der Stahlbau aufgerichtet und die Kommando- und die Steuerungszentrale montiert. Am Dienstag wurde dann der zukünftige Lauf des Zugseils zentimetergenau ausgemessen, um es gegen Ende der letzten Woche einbringen zu können. Ausserdem wird der neue Fuederegg-Lift mitten in einem Moor von nationaler Bedeutung erstellt, auch diese Abklärungen bedeuteten im Vorfeld einiges an Arbeit.

«Für den neuen Lift musste neues Material verwendet werden», sagt Geschäftsführer Urs Keller von der Hoch-Ybrig AG. Auf dem neuen Trassee wurden drei Masten gestellt sowie die beiden Stationssteuerungen oben und unten.

«Es ist alles etwas grösser und massiver geworden», auch wenn der neue Lift mit 460 Personen pro Stunde eine kleinere Förderleistung aufbringt als der alte. Bisher waren es 600 Personen pro Stunde gewesen. Voraussichtlich im Oktober erfolgt dann die Abnahme des neuen Fueder­egg-Lifts durch das Interkantonale Konkordat für Seilbahnen und Ski­lifte (IKSS).

Von der Talstation aus gesehen, verläuft der Fuederegg-Lift neu auf der linken Seite des Hangs und nicht mehr ganz rechts. Laut Urs Keller hat diese neue Linienführung diverse Vor­teile: Einerseits wird die Piste viel breiter und von oben her gesehen, kann man in der Senke geradeaus zur Spirstock-Talstation weiterfahren oder rechts zum Tellerlilift abbiegen. Andererseits liegt die neue Bergstation in der Nähe des Sternensauser-Umstiegs – und auch der Weg, der in Richtung Hesisbol-Sessellift führt, kreuzt das neue Skilifttrassee. Keller betont jedoch, dass für alle genügend Platz vorhanden sei.

Dazu laufe der Bügellift relativ langsam, nämlich mit etwa zehn Sekunden Abstand zwischen den Bügeln. Er sei deshalb auch für Anfänger bestens geeignet. «Ausserdem kreuzen sich das Trassee und die Piste zum Hesisbol in einem offenen Winkel, man sieht einander gut», erklärt Keller weiter.

Der Ersatz des 51-jährigen Lifts kostet die Hoch-Ybrig AG knapp 800’000 Franken. Bereits in wenigen Monaten wird dieser die Anbindung des Restaurants und der Ferienwohnungen auf er Fuederegg wieder sicherstellen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen