Schwyzer Regierungsräten soll Ruhegehalt gestutzt werden

Kanton Schwyz Im Vollamt arbeiten, mehr verdienen, kein lebenslanges Ruhegehalt mehr: Regierungsräten soll Rente gestutzt werden Die Staatswirtschaftskommission regelt die Entschädigung für Regierung und Richter neu. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Die Staatswirtschaftskommission will sie anders entschädigen: Von links die Regierungsmitglieder Michael Stähli und Sandro Patierno (Mitte), Kaspar Michel (FDP), André Rüegsegger (SVP), Frau Landammann Petra Steimen-Rickenbacher (FDP), Andreas Barraud und Herbert Huwiler (beide SVP). Ganz rechts: Staatsschreiber Mathias Brun. Bild: PD

Das neue Gesetz wurde unter Walter Duss, dem früheren Präsidenten der Staatswirtschaftskommission (Stawiko), angepackt. Fredi Kälin, der jetzige Stawiko-Präsident, machte das Paket beratungsreif. Das Gesetz, das nicht zuletzt den Stempel der beiden SVP-Politiker trägt, soll im Mai im Kantonsrat beraten werden.

Es regelt für die Mitglieder des Regierungsrates sowie die Richterinnen und Richter die Rechtsstellung und Entlöhnung. Obwohl das Gesetz erst jetzt auf dem Tisch liegt, wird es von der SVP schon lange bekämpft. «Die SVP lehnt das Gesetz in der vorliegenden Form ab», schrieb die Partei in einer Medienmitteilung schon im Oktober 2021. Die Anpassung des Gesetzes sei zwar immer wieder ein Thema gewesen, hielt die SVP schon vor Jahresfrist fest. Nach wie vor sei aber «weder Dringlichkeit gegeben, dieses Gesetz anzupassen, noch ist es so, dass die Regierungsräte am Hungertuch nagen », heisst es wörtlich.

Daran habe sich nichts geändert, betonte SVP-Präsident Roman Bürgi gestern auf Anfrage. Die SVP sei gegen diese Änderung. Gemäss Stawiko-Präsident und SVP-Kantonsrat Fredi Kälin wurde dem Gesetz in der Kommission «grossmehrheitlich» zugestimmt. Ob die Gegenstimmen von den SVP-Kommissionsmitgliedern kam und wenn nicht, von wem sonst, konnte und wollte Kälin nicht sagen.

250'000 Franken Lohn, Verbot von Nebenjobs

Ein Kernelement der Vorlage ist die Neuregelung der Gesamtentschädigung eines Mitglieds des Regierungsrats. Der Lohn soll angehoben, das Ruhegehalt aber abgeschafft werden. Aufgrund der Komplexität, der gewachsenen Aufgaben und der grösseren Führungsaufgaben soll das Regierungsamt zu einem Vollamt werden. Bis jetzt wird es als 80-Prozent-Pensum betrachtet. Neu sollen Nebenbeschäftigungen denn auch nicht mehr erlaubt sein.

Der Lohn der Schwyzer Regierungsmitglieder liegt zurzeit bei unter 200'000 Franken und ist im interkantonalen Vergleich im untersten Bereich. Der Durchschnittsverdienst der Regierungsmitglieder der Schweizer Kantone liegt bei rund 258'000 Franken. Mit der Anpassung der Entschädigung würde das Gehalt eines Schwyzer Regierungsmitglieds rund 250'000 Franken betragen und damit leicht unter dem schweizerischen Durchschnitt liegen. Tritt ein Regierungsmitglied zurück oder wird es abgewählt, soll es kein lebenslanges Ruhegehalt mehr erhalten, sondern eine einmalige Abfindung. Die Höhe der Abfindung beträgt sechs bis zwölf Monatslöhne. Geregelt wird bei den Richtern die Abfindung im Falle einer Nichtwiederwahl. Ein Richter soll bei Nichtwiederwahl eine Abfindung in der Höhe eines Jahreslohns erhalten. Aufgrund der Lohnanpassungen bei den Regierungsräten steigen die Lohnkosten zwar jährlich um 0,4 Millionen Franken, was rund 0,2 Prozent der kantonalen Lohnkosten entspricht. Demgegenüber fallen die Ruhegehälter weg. «Unter dem Strich dürfte die Vorlage etwa kostenneutral sein» resümiert Präsident Fredi Kälin (SVP, Einsiedeln).

