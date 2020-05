Kanton Schwyz: Ivo Husi neuer FDP-Fraktionschef Ab 1. Juni wird der Schwyzer Kantonsrat Ivo Husi die Fraktion der FDP des Kantons Schwyz präsidieren. Er löst in dieser Funktion Dominik Zehnder aus Bäch ab. 21.05.2020, 11.57 Uhr

Ivo Husi. Bild: PD

(zim) Ivo Husi wurde in einer internen Ausmarchung von seiner Fraktion zum Nachfolger von Dominik Zehnder gewählt, welcher der liberalen Fraktion seit anfangs 2016 vorstand. Husi tritt sein Amt auf den 1. Juni an und will seine neue Aufgabe konstruktiv, lösungsorientiert und parteiübergreifend angehen, heisst es in einer Medienmitteilung der FDP des Kantons Schwyz vom Donnerstag.