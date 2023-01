Interview Iwan Rickenbacher aus Brunnen SZ

Kanton Schwyz Iwan Rickenbacher: «Ich mache das, was mir Freude macht» Der Kommunikations- und Politikberater ist gefragter denn je. Von der neuen Regierung erwartet er in diesem Jahr noch nichts Bahnbrechendes. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 22.01.2023, 22.04 Uhr

Iwan Rickenbacher Bild: Jürg Auf der Maur

Iwan Rickenbacher, Sie werden dieses Jahr 80, und trotzdem scheinen Sie omnipräsent. Täuscht der Eindruck?

Ich arbeite wirklich gerne, selbstverständlich nicht mehr so viel wie früher. Ich kann meine Mandate auswählen und mache viel Freiwilligenarbeit, für den Tierpark, für Stiftungen. Ich mache das, was mir Freude macht. Aber ja, mir ist nicht langweilig.

Sie sind noch täglich im Büro?

Ja, täglich. Ich brauche den Wechsel in einen anderen Raum, zumal mein Büro so wunderschön liegt. Ich kann hier lesen, überlegen und mich vorbereiten. Mittags, zu Hause, koche ich mir etwas Gutes.

Schauen Sie, dass Sie möglichst viele Vitamine bekommen, oder essen Sie vegetarisch?

Wie viele Leute habe ich meinen Fleischkonsum reduziert. Ich habe mir zudem zum Ziel gesetzt, ein- bis zweimal pro Woche etwas zu kochen, was ich bisher nicht kenne.

Das geht? Woher nehmen Sie die Ideen?

Bei Coop und Migros gibt es Programme mit unzähligen Vorschlägen. Da informiere ich mich, das funktioniert super. Es macht mir auch nichts aus, wie lange die Zubereitung dauert.

Zur Person Name: Iwan Rickenbacher

Geburtsdatum: 10. August 1943

Wohnort: Brunnen

Hobbys: Geschichte, Sport

Lieblingsessen: immer wieder Neues

Lieblingsgetränk: Fruchtsäfte, Rotwein

Diese App brauche ich täglich: News App von SRF und andere

Das lese ich: jede Woche ein neues Buch

Jetzt hat die neu zusammengesetzte Regierung ihre Arbeit aufgenommen. Was erwarten Sie?

Ich gehe davon aus, dass die sieben Regierungsmitglieder im Wahlmodus sind. Die National- und Ständeratswahlen finden im Herbst statt, die kantonalen Gesamterneuerungswahlen im darauffolgenden Frühling.

Das heisst?

Es gilt wohl für alle, keine Fehler zu machen und, wenn es geht, keine heissen, umstrittenen Eisen aufzugreifen. Das ist bei Bund, Kanton oder in den Gemeinden im letzten Legislaturjahr immer so.

Also ändert nichts?

Ich gehe jedenfalls nicht davon aus, dass grundlegend neue Entscheide fallen.

Wie sieht Ihre bisherige Bilanz aus?

Es gibt Herausforderungen, mit denen man im Kanton Schwyz gut lebt, weil es dem Kanton finanziell gut geht. Aber es gäbe schon Themen, die man anpacken müsste.

Woran denken Sie?

Etwa an den innerkantonalen Finanzausgleich, die Entwicklung der Verwaltung und die Digitalisierung. Es stellt sich ja schon die Frage, ob die Verwaltung personell immer grösser werden muss oder ob nicht in Teilen mit der Digitalisierung Gegensteuer gegeben werden könnte. Jetzt hat der Kanton bereits rund 2000 Angestellte. Aber auch ökologische Fragen sollten angepackt werden. Ich denke schon, dass der Kanton etwas perspektivischer sein könnte.

Die Revision des Finanzausgleichs ist doch jetzt unterwegs?

Ja, der scheidende Departementschef hat das Geschäft aufgegleist, das er jetzt nicht selbst umsetzen und verantworten muss. Ein neuer Finanzdirektor muss das nun übernehmen. Der wird sich einarbeiten müssen und seine Akzente setzen. Das braucht wieder Zeit.

Beim nationalen Finanzausgleich müsste man doch auch über die Bücher?

Die letzte Revision erfolgte vor wenigen Jahren und fand unter der Leitung des ehemaligen Schwyzer Finanzdirektors Franz Marty statt. Wenn man sieht, wie die Kräfteverhältnisse in Bern sind – die Geberkantone sind stark in der Minderheit –, grenzt es an ein Wunder, dass eine Revision überhaupt mehrheitsfähig werden konnte. Ich denke nicht, dass schon wieder eine Revision machbar ist.

«Ich denke schon, dass der Kanton etwas perspektivischer sein könnte.»

Die innerkantonalen Folgen sind gross. Der innere Kantonsteil bezahlt dafür, dass der äussere mit tiefen Steuern dafür sorgt, dass der Kanton rund 240 Millionen Franken in den nationalen Ausgleich zahlt.

So einfach ist diese Rechnung nicht. Steuerlich befinden sich selbst die Gemeinden im inneren Kantonsteil national unter den Spitzenreitern. Hier muss sicher niemand jammern.

Aber?

Die Kehrseite der Medaille sind unter anderem die Mieten. Das kann für viele Familien zum Problem werden. Es darf im Kanton Schwyz nicht so weit kommen, dass junge Menschen, wenn sie einen eigenen Hausstand gründen, in einen anderen Kanton wechseln müssen.

Mit Blick auf die Regierungsratswahlen: Hat sich das Transparenzgesetz bewährt?

Ich überschätze die Wirkung nicht. Es befriedigt sicher auch eine gewisse Neugier, und es braucht keine weiteren Regulierungen.

Weshalb?

Mit jeder zusätzlichen Regel eröffnen sich neue Möglichkeiten, Beschwerden zu erheben und Wahlen vor den Richter zu ziehen. Es wäre klüger gewesen, wenn die Parteien freiwillig untereinander ein Abkommen getroffen hätten, wie sie ihre Mittel transparent machen, dann hätte man auf gesetzliche Bestimmungen verzichten können.

Eigentliche Überraschungen blieben aus?

Ja, denn im Kanton Schwyz, in seiner Grössenordnung und damit auch in Kenntnis der Personen, die zur Wahl stehen, ist es nicht möglich, ein Mandat einfach nur mit viel Geld zu kaufen.

Wie werden die National- und Ständeratswahlen im Herbst laufen?

In beiden Kammern wird es zu umstrittenen Wahlgängen kommen. Im Nationalrat treten mit Pirmin Schwander und Alois Gmür zwei Personen zurück, für die die Parteien erst mögliche neue Mandatsträger bekannt machen müssen. Neu werden auch die SP und die GLP mindestens im Nationalrat mitreden wollen.

«Es wird in beiden Kammern zu umstrittenen Wahlgängen kommen.»

Es wird also «heiss»?

Die bisherige Sitzverteilung kann ändern, je nachdem, welche Koalitionen eingegangen werden.

Es wird wohl zwei Blöcke geben: Mitte/GLP gegen FDP/SVP. War es ein Fehler, dass sich die Mitte bei den Regierungsratswahlen so klar für die GLP-Frau eingesetzt hat?

Nach der Wahl ist man immer klüger. Welche Verbindungen im Herbst tatsächlich spielen werden, ist noch abzuwarten.

Sind die Schwyzer Parteien denn in Ihren Augen gut unterwegs?

In der Regel leben die Kantonalparteien in der öffentlichen Wahrnehmung auch von ihren nationalen Repräsentanten. Die Herausforderung besteht darin, neue Kandidierende öffentlichkeitswirksam aufzubauen.

Weshalb?

Auch im Kanton Schwyz hat die Bindung der Wählenden an die Parteien abgenommen. Die Wahlkampagne ist anspruchsvoller geworden. Gelegenheiten, wo man sich früher wirksam präsentieren konnte, haben sich verändert, von der Steiner Chilbi bis zum Herbstmarkt.

Was ist zu tun?

Es braucht ein längerfristiges Konzept, um neue Kandidaturen zu lancieren. Es braucht eine Analyse, wo und wann die Wählenden mit der Botschaft erreicht werden können und welche Antworten die Stimmberechtigten erwarten.

Parteien setzen auf soziale Medien. Einzelne wollen gar nur noch via soziale Medien Wahlkampf betreiben.

Soziale Medien sind wichtig. Im Kanton Schwyz besteht aber auch eine intakte Presselandschaft. Wenn ich die Abdeckung etwa des «Boten» zwischen Muotathal und Küssnacht anschaue und zudem die Möglichkeiten durch den neuen Digitalauftritt sehe, dann wäre es ein Fehler, diese Plattformen zu vernachlässigen.

Fazit: An der parteipolitischen Zusammensetzung von Schwyz in Bern wird nichts ändern?

Ich sage es so: Wenn die SP ins Bundeshaus zurückwill, dann muss sie möglichst im Kanton einen Koalitionspartner Mitte-links finden. Auch so wird die Aufgabe zwar nicht unmöglich, aber schwierig sein, auch weil die Identifikationsfiguren zum Beispiel in der kantonalen Regierung und in vielen Gemeinderäten fehlen.

