Schwyz: Ungeimpfte überrennen die Testzentren

Kanton Schwyz Jetzt braucht es Geduld: Ungeimpfte überrennen die Testzentren Ungeimpfte müssen in Innerschwyz für ihren Covid-Test vorausplanen, Termine frühzeitig buchen und Warteschlaufen dulden. Silvia Camenzind 14.09.2021

Anruf im Covid-Testzentrum in Steinen: «Sie sind auf Position 26», heisst es ab Band. Das zeigt, der Run auf Termine ist zum Auftakt des neuen Regimes gross. Christian Beeler, Präsident des Apothekerverbandes Schwyz und gleichzeitig Inhaber der Rigi Apotheke und Drogerie in Goldau, sagt: «Jetzt braucht es eine gewisse Flexibilität von allen Beteiligten.» Das heisst, für die Termine, die im Zehnminutentakt vergeben werden, sollten sich alle, die sich testen lassen wollen, einen grosszügigen Zeitrahmen einplanen.

Im Testzentrum am Spital Schwyz gab es gestern viele freie Termine – wahrscheinlich, weil man hier keine Antigen-Schnelltests buchen kann. Bild: Silvia Camenzind

Gleichzeitig sollten die kantonalen Testzentren kundenfreundliche Öffnungszeiten bieten, idealerweise auch an Abenden und Wochenenden. Beeler stellte in der Rigi Apotheke und Drogerie bereits letzte Woche eine steigende Nachfrage nach Testterminen fest. Ungeimpfte lassen sich jetzt im September noch kostenlos testen, wenn sie ein Zertifikat als Eintrittsticket brauchen, um an Veranstaltungen teilnehmen oder Restaurants besuchen zu können.

Keine Termine bis am 4. Oktober

Teilweise gibt es bis zu den Herbstferien keine Termine mehr. Die Medbase Apotheke Einsiedeln etwa gibt online den nächsten freien Termin am 4. Oktober an. Familien, die in die Herbstferien verreisen wollen, brauchen ihre Testtermine aber vorher.

Beeler schaltet jeweils die Termine für zwei Wochen im Voraus auf der Website auf, diese sind einfach zu buchen. Er weist darauf hin, dass die Apotheke neben dem Testen normal geöffnet ist. «Die Qualität hat oberste Priorität, und uns ist das Tagesgeschäft mit der gewohnten Kundenbetreuung ganz wichtig.» Die Online-Terminbuchung sei optimal eingerichtet. Dennoch versuchten immer wieder Leute, per Telefonanruf zu einem Testtermin zu kommen, was eine Belastung bedeute, weil diese Anrufe das Personal von der Arbeit abhielten. Christian Beeler sieht das Testen in der Apotheke als Ergänzung zur Gesundheitsgrundversorgung, welche Apotheken bieten. «Das ist unsere Aufgabe.»

Ausschliesslich PCR-Tests im Testzentrum im Spital Schwyz

Viele freie Termine zeigt als Einzige die Plattform für das Corona-Testzentrum des Spitals Schwyz an. Warum sind diese Termine nicht gefragter? «Wir führen ausschliesslich Nasen-Rachen PCR-­Tests durch. Dieser ist qualitativ besser, aber bei der Bevölkerung unbeliebter, was möglicherweise die freien Testtermine erklärt», ist bei der Medienstelle des Spitals zu erfahren.

Das Spital teste vor allem für die Spitaleintritte und sehe sich nicht als wichtigen Testanbieter, sondern sei verantwortlich für die spital-medizinische Versorgung der Bevölkerung. Dennoch kann es für alle, die zurzeit anrennen, eine Alternative sein. Weil die Nachfrage nach Impfungen ebenfalls stark zugenommen hat, schätzt Christian Beeler, dass es bald weniger Druck auf die Testtermine geben wird. Die Lage werde sich einpendeln. Dennoch sind alle Ungeimpften jetzt gut beraten, vorausschauend zu planen. Neben den Testzentren und Apotheken gibt es zudem auch die Möglichkeit, sich bei den Hausärzten testen zu lassen.