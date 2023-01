Kanton Schwyz Jetzt kommen die Klima-Oasen gegen die Hitze Der Kanton Schwyz ist vom Klimawandel stark betroffen, hält die Regierung in ihrem Energie- und Klimabericht fest. Jetzt werden erste Massnahmen umgesetzt. Klima-Oasen in Dörfern sollen kühle Treffpunkte bieten. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 05.01.2023, 08.03 Uhr

Im inneren Kantonsteil hatte nach dem Unwetter vom 26. Juli 2021 nur das grosse Aufräumen begonnen. Die Schäden verursachten auch Kosten in Millionenhöhe. Bild: Erhard Gick

Der Klimawandel respektive die Klimakrise wird zum Dauerbrenner. Nicht erst jetzt, wo sie mit den warmen Temperaturen und den schneelosen Landschaften immer offensichtlicher wird.

Die Regierung hat kürzlich in einem nicht weniger als 124 Seiten umfassenden Bericht Empfehlungen und Massnahmen vorgelegt, wie der Klimawandel im Kanton Schwyz wirken wird und was bereits eingeleitet wurde, um die Folgen abzuschwächen. Grund, Massnahmen zu ergreifen, gibt es gerade auch im Kanton Schwyz, der ganz besonders betroffen sein wird.

Die Hitze wird die Böden austrocknen, vermehrte heftige Unwetter dürften nicht nur grosse Schäden anrichten, sondern auch stark ins Geld gehen. Landwirtschaft und Tourismus müssen sich, gemäss den möglichen Szenarien, auf neue Begebenheiten einrichten. «Der Klimawandel beeinflusst die Art, Intensität und Häufigkeit von Naturgefahren», heisst es im Bericht. Die Ereignisse und damit verbundenen Schäden an forstlichen und landwirtschaftlichen Infrastrukturen verursachten Kosten in der Höhe von zwei Millionen Franken. Dazu kamen im Juli 2021 noch Schäden an den Gewässersystemen von 1,5 Millionen Franken.

In Zukunft mehr Krankheiten, mehr Sterbefälle

Betroffen werden aber auch die Einwohnerinnen und Einwohner der Schwyzer Dörfern sein, hält die Regierung fest. «Der Klimawandel und die steigenden Temperaturen führen zu erhöhter Morbidität und Mortalität.» Das heisst: Mehr Menschen werden krank oder sterben in der Folge sogar. «Die Zunahme von Hitzestress und Extremereignissen, wie beispielsweise Hitzewellen und Tropennächte, kann neben den negativen körperlichen Beeinflussungen auch einen negativen Einfluss auf die menschliche Psyche haben», heisst es im Bericht weiter.

«Gegenwind» soll unter anderem «die Schaffung kühler Plätze» in den Dörfern bieten, empfiehlt das kantonale Amt für Umwelt. Der Handlungsbedarf bezüglich entsprechender Raumplanung sei im Kanton Schwyz «sehr gross». Es könne noch viel getan werden, «um sicherzustellen, dass sich das Gebiet in einer Weise entwickelt, die den Herausforderungen des Klimawandels gerecht» werde.

Hier soll ein Pilotprojekt greifen, das die Albert Koechlin Stiftung im vergangenen Jahr lanciert hat und das in den nächsten Wochen realisiert wird. In 25 Zentralschweizer Gemeinden und Bezirken sollen «Klimaoasen» entstehen. Aus dem Kanton Schwyz haben sieben Gemeinden ihr Interesse angemeldet. Sie werden bald eine solche Oase – einen schattigen Sitzplatz im Dorf – von der Stiftung erhalten.

Zwei Innerschwyzer Gemeinden machen mit

Solche Klima-Oasen sollen in Feusisberg, Freienbach, Einsiedeln, Ingenbohl, Küssnacht, Schübelbach und Unteriberg entstehen. «Bei Feusisberg und Schübelbach ist der definitive Entscheid aber noch nicht gefallen», weiss Karin Leuenberger, Leiterin Klimafachstelle im Schwyzer Amt für Umwelt und Energie.

Das Gesamtpaket, das die Albert Koechlin Stiftung den genannten Gemeinden offeriert, umfasst neben der Baumbepflanzung auch die Möblierung des umgebenden Raumes, einen feierlichen Eröffnungsanlass und zwei informative Ausstellungsteile zum Thema Klimawandel/Klimaanpassung.

