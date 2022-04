Schwyzer Grünliberale gegen Radroutenkonzept der Regierung

Kanton Schwyz «Konsterniert»: Grünliberale weisen das Radroutenkonzept zurück – Unterstützung gibt es von der SP Der Bericht der Regierung zum Langsamverkehr überzeugt nicht. Die SP unterstützt die grünliberale Ablehnung. Jürg auf der Maur Jetzt kommentieren 26.04.2022, 09.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Grünliberalen sind mit der Regierung überhaupt nicht einverstanden und sogar «konsterniert». Statt eines konkreten Massnahmenplans für ein kantonales Velonetz habe die Regierung «eine unstrukturierte Aufzählung vorgelegt», was im Bereich Langsamverkehr so laufe und was seitens des Kantons noch so angedacht sei.

Bezeichnenderweise orientiere sich der Regierung bei der Aufzählung an den Nummern der Kantonsstrassen. «Routen abseits der Kantonsstrassen scheinen für den Kanton nach wie vor kein Thema zu sein», so die GLP. Es bleibe nur ein Weg: Rückweisung und damit zurück an den Start.

Anderegg Marty ärgert sich über fehlende Priorisierung

Das sieht auch die SP-Fraktion so: «Mit der Antwort auf die mit 72 zu 14 Stimmen für erheblich erklärte Motion wird kein Plan vorgelegt, sondern eine nach Strassennummern sortierte Auflistung, die nicht priorisiert nach Wichtigkeit für den Veloverkehr strukturiert ist und auch nicht als verbindlich wahrgenommen wird», ärgert sich SP-Kantonsrätin Elsbeth Anderegg Marty (Altendorf).

Im Mittelpunkt wird morgen Mittwoch aber auch die Geothermie stehen. FDP-Präsident Urs Rhyner und acht Mitunterzeichnende möchten, dass die Regierung hier Bohrungen vorfinanziert, die ein mögliches Potenzial eruieren könnten.

Gegen Auslandabhängigkeit und Stromlücke

«Mit ergiebiger Tiefengeothermie könnten wir die Energieabhängigkeit vom Ausland reduzieren und unsere Energieversorgung dezentral verbessern. Bisher fehlen Daten für die Nutzung in unserem Kanton», heisst es von Marcel Föllmi (Mitte, Freienbach). Es sei dringend angezeigt, erneuerbare Wärme aus dem Erdinnern zu nutzen, hält auch die FDP fest: «Tiefengeothermie kann eine Möglichkeit sein, der Abhängigkeit vom Ausland, der Strommangellage und der Winterstromlücke entgegenzuwirken.»

Es seien bereits Gutachten in der Vergangenheit erstellt worden, betont die SVP-Fraktion. Die Kosten für den Kanton wären mit rund 100 Millionen Franken sehr hoch. Die SVP-Fraktion sei deshalb mehrheitlich der Meinung, dass nicht der Kanton einspringen solle.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen