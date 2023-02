Kanton Schwyz Krankheitswelle erfasst Innerschwyz In den letzten Wochen hat es auffallend viele ins Bett gelegt. Verschiedene Erreger zirkulieren – und auch Corona ist wieder vermehrt im Umlauf. Christoph Clavadetscher Jetzt kommentieren 24.02.2023, 10.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Derzeit liegen viele Menschen zu Hause krank im Bett. Symbolbild: Luzerner Zeitung

Pfnüsel, hartnäckiger Husten, Magen-Darm-Infekte, hohes Fieber – es scheint, als ob die Region Schwyz in den letzten Tagen und Wochen von einer regelrechten Krankheitswelle erfasst wurde. Dabei erwischt es Kinder und Erwachsene gleichermassen. «Das geht schon lange so, und das habe ich in dieser Ausprägung noch nie erlebt. Ich hatte noch nie so viel Arbeit wie in letzter Zeit», bestätigt die erfahrene Kinderärztin Ursula Keller aus Schwyz.

Derzeit folge ein viraler Infekt dem nächsten. Gegenwärtig hätten viele Kinder hohes Fieber. «Auffallend ist auch, dass meist die ganze Familie krank wird», so Keller. Und die Viren würden auch sonst fleissig zirkulieren. «Was ich momentan auch feststelle, ist, dass viele Erwachsene nach der Virusinfektion noch an einem bakteriellen Infekt erkranken.»

Offizielle Zahlen von Behördenseite gebe es keine. «Da es sich bei den meisten Erkrankungen um keine meldepflichtigen Erkrankungen handelt, liegen uns keine konkreten Zahlen vor. In den kalten Jahreszeiten ist ein Anstieg von Erkältungskrankheiten nicht unüblich», sagt die stellvertretende Kantonsärztin Sita Hegner auf Anfrage des «Boten».

Nervös mache die aktuelle Situation Ursula Keller trotzdem nicht: «Wir müssen wieder lernen, Krankheiten auszustehen, Fieber bis zu einem gewissen Punkt auch auszuhalten.» Die Kinderärztin sieht in der derzeitigen Situation auch eine Art Bumerangeffekt nach der Corona-Pandemie. Wegen der damaligen Distanz zu den Mitmenschen, der Schutzmasken und Isolation bei den ersten Krankheitssymptomen, seien unsere Immunsysteme weniger in Kontakt mit Viren aller Art gekommen. «Dies wird nun nachgeholt», so Keller.

Virenlast im Abwasser hat zugenommen

Dass in der Region Schwyz weiterhin aber auch Coronaviren im Umlauf sind, bestätigt ein Blick auf die Zahlen des Abwasser-Monitorings des Bundes, das seit Anfang 2022 gemacht wird. Die Proben aus der ARA Schwyz zeigen, dass der 7-Tagesschnitt der relativen Virenlast zurzeit 56 Prozent beträgt. Das bedeutet, dass momentan im Schwyzer Abwasser im Vergleich zum je gemessenen Höchstwert etwas mehr als halb so viele Coronaviren nachgewiesen werden können. Gegenüber der Vorwoche macht dies eine Zunahme um 35 Prozent aus.

Starke Anstiege und auch rasche Rückgänge seien für Corona nicht aussergewöhnlich, sagt die stellvertretende Kantonsärztin Sita Hegner. «Für die Einschätzung der Gesamtsituation bedarf es deshalb weiterer Angaben, wie die Anzahl der positiv getesteten Fälle oder der Hospitalisationen. Diese Werte sind weiterhin nicht alarmierend.»