Lehrermangel in den Bezirksschulen Schwyz hat Folgen für Klassen

Kanton Schwyz Lehrermangel in den Bezirksschulen: Jetzt werden Klassen zusammengelegt Auf den ganzen Kanton Schwyz betrachtet, waren Ende Mai insgesamt 32 Stellen noch nicht besetzt. Weil Personal fehlt, ergreifen die Bezirksschulen Schwyz nun Massnahmen. Flurina Valsecchi Jetzt kommentieren 28.06.2022, 10.34 Uhr

Der Mangel an Lehrpersonen ist im Moment schweizweit ein grosses Thema. Das hat zur Folge, dass die Schulen auch nach anderen Lösungen suchen. So sagt zum Beispiel Christa Wehrli, Rektorin der Bezirksschulen Schwyz: «Weil wir nicht genügend Klassenlehrpersonen gefunden haben, mussten wir im Bezirk Schwyz Klassen zusammenlegen.» Und sie fügt an: «Dank grossem Aufwand konnten wir die restlichen Stellen besetzen – aber nicht alle mit adäquat ausgebildeten Lehrpersonen.»