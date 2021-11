Lachen: Mann durch Polizeiwaffe verletzt

Kanton Schwyz Mann bei Polizeieinsatz durch eine Schusswaffe verletzt In Lachen ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch ein Vorfall, bei dem ein Mann durch eine Schusswaffe der Polizei verletzt wurde. 03.11.2021, 07.05 Uhr

In der Nacht auf Mittwoch, den 3. November 2021, wurde in Lachen ein Mann bei einem polizeilichen Schusswaffeneinsatz verletzt. Zur Behandlung wurde er in eine ausserkantonale Spezialklinik verlegt, wie die Staatsanwaltschaft Schwyz in einer Mitteilung schreibt.